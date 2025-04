Pape Ibrahima Faye, l’entraîneur des Lionceaux du Sénégal pour le compte de cette CAN U17, reste pleinement concentré et déterminé à mener son équipe vers la victoire en quart de finale de la compétition. À l’approche du choc contre la Côte d’Ivoire, il ne cache pas sa volonté d’aller loin dans la compétition.

CAN U17 : Pape Ibrahima Faye confiant avant les quarts de finale

Le sélectionneur sénégalais sait que chaque rencontre est cruciale, et il compte sur ses jeunes joueurs pour déployer une stratégie solide face aux Ivoiriens. Conscient de la qualité de ses adversaires, Faye reste confiant dans les capacités de ses protégés, qui ont montré un excellent niveau de jeu tout au long de la phase de groupes.

« On n’a peur de personne. Peu importe l’adversaire, on est prêts. Nous sommes là pour battre la Côte d’ivoire et continuer notre chemin », a laissé entendre le sélectionneur des Lionceaux en conférence d’avant match.

Le Sénégal, porté par l’ambition de faire mieux que lors des précédentes éditions, abordera ce quart de finale avec tout le sérieux et l’engagement nécessaires pour poursuivre son rêve continental. Les deux équipes se donnent rendez-vous ce vendredi sous le coup de 16h GMT.