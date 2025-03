Tel rapporté par la presse locale ces dernières heures, Cassandra Assamoi a fait une révélation choc ce dimanche 23 mars 2025 sur un aspect de sa vie qu’elle dit regretter aujourd’hui.

Témoignage choc : Cassandra Assamoi brise le silence sur son passé et sa foi

Cassandra Assamoi a commencé en affirmant : « Je me suis prostituée parce que j’étais avec un homme marié légalement ». Cassandra justifie cette période de sa vie par une dépendance affective et la recherche d’une figure paternelle : « (…) Je recherchais un homme plus âgé qui m’apporterait protection, sécurité financière, amour et direction. Étant moi-même une âme mature, nous étions complémentaires. » Selon elle, il n’existe aucune différence entre les escortes et les femmes entretenant des relations avec des hommes mariés en échange d’argent : « C’est la même chose, c’est juste une question de façade. C’est de l’adultère pour l’homme mais de la prostitution pour la femme. »

Cassandra affirme aussi avoir pris conscience par la suite de son erreur après une introspection et un retour à la foi. Pour elle, les relations extraconjugales exposent non seulement à des blessures émotionnelles, mais aussi à des dangers spirituels : « C’est pourquoi je me suis repentie, aussi pour cette pauvre dame, et j’ai choisi de partir. J’ai quitté cet homme, bien que ce soit l’homme de mon cœur, afin d’être en accord avec mon Père céleste. »

Elle confie avoir prié pour que Dieu la guide vers l’homme qui lui est destiné et insiste sur l’impact des traumatismes de l’enfance dans les choix relationnels : « Une enfance traumatisante détruit la confiance en soi. Sans père, il est encore plus difficile pour une femme de faire les bons choix, ce qui entraîne souvent une dépendance affective et la répétition des mêmes schémas avec différents hommes mariés. Cependant, prendre le contrôle de sa foi et de son corps peut éviter bien des souffrances. »

Aujourd’hui, Cassandra Assamoi appelle les femmes à puiser dans leur force intérieure pour résister aux tentations. Elle estime que l’infidélité est en partie encouragée par celles qui acceptent les avances d’hommes mariés : « Malheureusement, c’est aussi la femme qui permet l’infidélité, car si aucune femme n’acceptait les avances d’un homme marié, il n’y aurait pas d’adultère. Si chaque femme refusait, chacun retournerait dans son foyer, et nous pourrions tous trouver notre moitié dans l’ordre de Dieu. »