Des années après une longue absence sur le grand écran, l’actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues évoque enfin un possible retour dans l’univers du cinéma.

Un retour d’Emma Lohoues au cinéma ? Ce qu’elle exige des producteurs

On le sait, Emma Lohoues s’est illustrée dans des films à succès en Côte d’Ivoire et à l’international. Récemment, elle sortie pour poser des critères stricts avant de revenir devant la caméra. « Dès qu’il y aura des projets avec des scénarios solides, des cachets alignés avec ma valeur et des opportunités dignes de mon parcours, comme les grands festivals où j’ai déjà été, alors vous me reverrez au cinéma. », dit-elle.

Une déclaration qui témoigne de son exigence et de son attachement à une industrie cinématographique de qualité. Aujourd’hui entrepreneure et figure incontournable des réseaux sociaux, Emma Lohoues semble vouloir privilégier des rôles de prestige et des productions ambitieuses.

Si ses fans espéraient la revoir rapidement sur grand écran, ils devront patienter jusqu’à ce qu’un projet réponde aux attentes de la star ivoirienne. Les producteurs sauront-ils relever le défi ? L’avenir nous le dira !