Le PPA-CI vient de prendre une décision forte en quittant la séance plénière de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Le retrait de Laurent Gbagbo de la liste électorale est la principale raison de cette décision.

Face à une injustice de trop, les parlementaires du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire ont décidé de claquer la porte du Parlement ivoirien. En effet, le président Laurent Gbagbo a été absent de la liste électorale dévoilée le 17 mars 2025 par la Commission électorale indépendante (CEI). Cette décision de l’instance chargée d’organiser les élections intervient suite à la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison.

L’ex-président ivoirien a en effet été accusé par la justice, sous le régime du président Alassane Ouattara, d’avoir braqué la BCEAO. Le problème : l’institution régionale n’a jamais signalé de braquage, pas plus qu’elle n’a mentionné de perte de fonds dans ses rapports depuis 2011, année du départ de Laurent Gbagbo de la présidence de la Côte d’Ivoire. Chose encore plus anormale, l’ancien président a été jugé par un tribunal de droit commun alors qu’il ne devrait passer que devant un tribunal spécial, en raison de son statut d’ancien chef d’État.

Lors de sa déclaration devant la presse, le ministre Hubert Oulaye a déclaré :

« Le nom du président Laurent Gbagbo, en dépit de toutes les incongruités signalées depuis plus de cinq ans, n’apparaît pas sur la liste électorale pour, dit-on, un braquage de la BCEAO… Les raisons sont nombreuses, mais je ne vais pas les exposer ici. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire PPA-CI a décidé de protester et de sortir de la salle de délibération de la plénière de l’Assemblée nationale. Nous avons décidé de le faire pour aujourd’hui, en attendant que la direction du parti PPA-CI nous donne d’autres alternatives et d’autres orientations. »