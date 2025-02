Suspect 95 a encore lâché des mots forts concernant Didi B. Cette fois, il s’est livré sur un possible featuring avec la star du rap ivoirien.

Suspect 95 cash sur un feat avec Didi B : « Je ne me suis jamais posé la question »

Depuis quelques jours, le rap ivoirien est en ébullition après une déclaration de Suspect 95 concernant un éventuel featuring avec Didi B. Lors d’un live TikTok réunissant plusieurs figures du rap, dont Defty et Suspect 95, la question d’une collaboration entre ces deux poids lourds du jeu a été posée. Interpellé par le blogueur Franky sur l’absence d’un featuring avec Didi B, Suspect 95 a répondu sans détour : « Pourquoi ça ne se fait pas ? Chacun a ses priorités. C’est le jeu, chacun suit sa direction, c’est tout. »

Lorsque le blogueur lui a demandé s’il avait déjà envisagé de collaborer avec Didi B sur un morceau, Suspect 95 a répondu avec franchise : « Non, je ne me suis jamais posé cette question. » Une réponse qui laisse entendre que, malgré le respect mutuel, les deux rappeurs évoluent sur des trajectoires distinctes et que ce featuring tant attendu par les fans ne semble pas être à l’ordre du jour.