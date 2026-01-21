Congo-Brazaville : La date officielle de l’élection présidentielle 2026 fixée

Au Congo-Brazaville, la date arrêtée par le gouvernement pour les prochaines élections présidentielles a été communiquée ce mardi 20 janvier 2026.

Congo-Brazaville : L’élection présidentielle se tiendra le 22 mars 2026

Au Congo-Brazaville, les électeurs congolais sont convoqués aux urnes le samedi 15 mars 2026, pour le premier tour de l’élection présidentielle. De leur côté les médias évoquaient la date du samedi 22 mars, mais n’était pas officielle.

Mais ce sera finalement le 15 mars prchains que les Congolais se rendront aux urnes. « C’est une date qui vient de la rue, de la clameur publique. La date de l’élection vient d’être fixée par le gouvernement, seul organe habilité à le faire. Il n’y a ni modifications, ni bouleversements », a déclaré ce mardi Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement. Plusieurs candidats déclarés à l’élection n’ont pas souhaité commenter l’annonce gouvernementale.

Selon la Constitution au Congo-Brazaville, l’élection présidentielle doit être organisée 30 jours au moins et 40 jours au plus, avant la fin du mandat présidentiel en cours. Le président sortant Denis Sassou-Nguesso avait été investi pour ce mandat le 16 avril 2021. Il faut dire que les dates de dépôts des candidatures restent à fixer par l’administration électorale. Le Parti congolais du travail (PCT) a déjà investi Denis Sassou-Nguesso, comme candidat.

D’autres candidats ont été choisis par leurs mouvements ou ont manifesté leur intention d’y participer. C’est le cas de l’ancien chef rebelle, Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, ou encore de Dave Mafoula, qui était le benjamin des candidats à la dernière présidentielle. Reste l’officialisation des candidatures.