© Congo-Brazzaville : Denis Sassou Nguesso annoncé candidat pour la présidentielle de 2026

Au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail au pouvoir (PCT) a désigné à l’unanimité dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025, le président Denis Sassou Nguesso comme le candidat à la présidentielle prévu en mars 2026. C’était notamment lors du sixième congrès du Parti.

Congo-Brazzaville : Denis Sassou Nguesso va se présenter à la présidentielle à 82 ans

Du côté du Congo-Brazzaville, le Président sortant, Denis Sassou Nguesso a été désigné à l’unanimité candidat du Parti congolais du travail au pouvoir (PCT) à la présidentielle de mars prochain. Un choix salué par Christ Dufort Mambiki Bakissi, congressiste et membre du parti. « Aujourd’hui, c’est un candidat qui fait l’unanimité au Congo. C’est le garant de la paix au Congo. En dehors de Sassou Nguesso, nous ne voyons plus quelqu’un d’autre qui puisse diriger le Congo, parce que le président Denis Sassou Nguesso, depuis qu’il est là, a apporté un climat de stabilité au Congo, un climat de paix », a-t-il justifié. Il faut noter que Denis Sassou Nguesso est actuellement âgé de 82 ans avec plus de 40 années cumulées au pouvoir.

Le point de vue de vue de Christ Dufort Mambiki Bakissi est très loin d’être partagé par l’opposant Clément Mierassa. « L’analyse est que c’est le maintien coûte que coûte du Parti congolais du travail au pouvoir. Et je peux ajouter que les conditions pour la tenue d’une élection libre en 2026 ne sont pas réunies. Je dis que c’est un moment triste pour le Congo. Nous sommmes dans le reniement de la constitution », a-t-il notifié.

Par ailleurs, au terme du sixième congrès ce mardi, les 3000 partisans du Parti congolais du travail (PCT) avec à leur tête Denis Sassou Nguesso, n’ont pas pu trouver un consensus sur la désignation d’un nouveau secrétaire général du parti, ni sur les noms des membres devant composer le bureau politique et le comité central. Celui-ci prend définitivement fin, ce mercredi 31 décembre.

