© Corruption au Ghana : John Dramani Mahama annonce des mesures

Au Ghana, le président John Dramani Mahama a annoncé un renforcement de la lutte contre la corruption. L’objectif sera de mieux protéger les ressources publiques. Cela ne s’arrête pas là. La lutte vise aussi à soutenir le développement du pays.

Ghana : John Dramani Mahama promet une lutte farouche contre la corruption

Dans son message télévisé à la Nation pour la fête du Nouvel An, diffusé jeudi, le président du Ghana John Dramani Mahama, a indiqué que son gouvernement allait accélérer et élargir les réformes en matière de protection sociale. « La lutte contre la corruption sera intensifiée, sans exception. Chaque cedi appartient au peuple et doit être justifié », a-t-il lancé.

Le chef de l’État ghanéen a également promis d’augmenter les investissements dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture et de l’énergie. John Dramani Mahama a souligné qu’au cours de l’année écoulée, le Ghana avait enregistré une relative stabilité de sa monnaie. En effet, le cedi était en voie de figurer parmi les devises les plus performantes au monde courant l’année 2025. Selon John Dramani Mahama, la confiance croissante des milieux d’affaires a favorisé la progression des investissements directs nationaux et étrangers.

John Dramani Mahama a enfin appelé les entrepreneurs ghanéens à investir et à créer des emplois pour les jeunes, tout en invitant la société civile et les médias à poursuivre leurs actions en faveur de la transparence et de la redevabilité au Ghana.