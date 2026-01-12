Les 10 pays africains les plus sûrs où aller en 2026

Pour vos voyages en Afrique en 2026, où voulez-vous aller ? Dans ce contenu, on vous dévoile le top 10 des pays qui, selon un récent rapport de World Population Review, obtiennent des points positifs sur le plan de la sécurité et de la stabilité politique. Les défis restent énormes dans ces domaines, mais certains pays africains tentent de relever la tête afin d’offrir un environnement sain pour convaincre les investisseurs étrangers. À noter que le classement de World Population Review est basé sur l’Indice mondial de la paix (GPI).

Afrique : quels les pays les plus sûrs où vous pouvez voyager en 2026 ?

En tête du classement des pays africains les plus sûrs, on retrouve l’île Maurice. L’île Maurice détient un score GPI de 1,546. En 2023, le pays s’est illustré au 23e rang sur le plan mondial. L’île Maurice attire de nombreux touristes avec ses sites touristiques et activités nautiques. Le rapport indique que le taux de criminalité est très faible dans le pays. Toutefois, les enquêteurs reconnaissent qu’il y a quelques « rares délits » qui sont qualifiés de « non violents ».

Deuxième sur la liste, le Botswana obtient un score GPI de 1,762. Classé 42e au plan mondial, le Botswana est une destination touristique reconnue avec son parc national de Chobe, ses réserves animalières et le site du patrimoine mondial de Tsodilo. Le top 10 est complété par la Namibie, la Gambie, la Sierra Leone, Madagascar, le Ghana, la Zambie, le Sénégal et le Libéria. En 2022, le Malawi (1,970), la Guinée équatoriale (2,013), la Tanzanie (1,892) étaient les plus sûrs.

Source : World Population Review : les 10 pays les plus sûrs d’Afrique (GPI )

Les pays qui obtiennent les indices GPI les plus faibles sont considérés comme les plus sûrs. L’Indice mondial de la paix (IMP) est calculé sur la base de 23 indicateurs. Les experts analysent, entre autres, la durée des conflits internes, les relations avec les pays voisins, l’instabilité politique, le niveau de criminalité violente et le niveau de criminalité perçue par les populations.