En Côte d’Ivoire, les forces de police du Commissariat du 4ème Arrondissement de Bouaké ont mis fin aux agissements d’une équipe de voleurs nocturnes, arrêtant deux individus et restituant les biens volés à leur propriétaire. Cette opération, menée dans le cadre de l’opération Épervier 10, démontre l’efficacité des forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité.

Opération Épervier 10 : la police de Bouaké met fin à une série de vols nocturnes, les voleurs pris en flagrant délit en Côte d’Ivoire

Le mardi 18 mars 2025, la police nationale de Côte d’Ivoire a reçu une plainte déposée par le sieur S.S., pour vol nocturne, signalant la disparition d’un poste téléviseur et d’un téléphone portable à son domicile du quartier Air France 2 de Bouaké. Les forces de police ont immédiatement lancé des investigations.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : des morts dans des affrontements à Gontougo

Ainsi, leurs efforts ont rapidement porté leurs fruits puisqu’au bout de 24 heures, les forces de police ont interpellé deux suspects, S.A., 21 ans, et D.O., 22 ans. Les deux individus ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.

Le poste téléviseur et le téléphone portable volés ont été retrouvés et restitués à leur propriétaire, mettant fin à son préjudice. Mais les mis en cause seront déférés au parquet pour répondre de leurs actes.