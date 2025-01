Les forces de l’ordre de Côte d’Ivoire ont réalisé un grand exploit dans la région de Bouna près de la frontière avec le Ghana. Dans la nuit du mardi 21 janvier, six camions transportant des marchandises de contrebande en provenance du Ghana ont été interceptés et saisis.

La lutte contre la contrebande se poursuit en Côte d’Ivoire

Selon les informations, c’est grâce à des renseignements précis fournis par le Comité national de lutte contre la contrefaçon (CNLC) que les gendarmes de la ville de Bouna en Côte d’Ivoire ont tendu une embuscade aux contrebandiers qui tentaient d’introduire leurs marchandises illégales sur le territoire ivoirien. A la vue des force de sécurité, les transporteurs ainsi que les apprentis ont tous pris la fuite en abandonnant les véhicules. Les camions ont été interceptés alors qu’ils empruntaient des voies secondaires pour échapper aux contrôles.

La marchandise saisie est très variée et comprend notamment des médicaments, des produits phytosanitaires, des articles en plastique, du matériel de construction et des cigarettes. Tous ces produits sont considérés comme de la contrebande et leur commercialisation est interdite en Côte d’Ivoire.

Une lutte sans merci contre la contrebande

Cette saisie est une nouvelle témoigne de la détermination des autorités ivoiriennes à lutter contre la contrebande, qui nuit gravement à l’économie nationale et met en danger la santé des consommateurs. A noter qu’une enquête est en cours pour déterminer les membres de ce réseau de trafiquants.