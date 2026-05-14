Côte d’Ivoire : Adjoumani dénonce le clonage de sa voix dans un enregistrement explosif

En Côte d’Ivoire, une vidéo est devenue virale dans la soirée du mercredi 13 mai 2026, impliquant Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État, conseiller spécial de la présidence de la République. Dans cette vidéo, on peut entendre une voix qui ressemble à celle de l’ancien ministre de l’Agriculture portant des critiques acerbes sur la gestion du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Face à l’ampleur de la situation, il est monté au créneau pour dénoncer une « vidéo fake » diffusée pour « nuire » à sa « réputation ».

Côte d’Ivoire : victime d’une vidéo fake ? Adjoumani annonce une plainte

Postée sur la page Facebook Okossissi Babanico Lo 3, la vidéo a fait près de 90 000 vues en 5 heures, plus de 1 000 réactions et 416 commentaires. D’un plus de 10 minutes, la vidéo a été avec une vidéo de Kobenan Kouassi Adjoumani. Les auteurs ont fait croire qu’il s’agissait d’un entretien entre l’ancien ministre et un certain Mathieu. Au cours de ce prétendu entretien, le ministre Adjoumani aurait critiqué les dirigeants du RHDP et aurait fait des révélations sur l’état de santé du président Alassane Ouattara.

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Kobenan Kouassi Adjoumani ne se reconnaît pas dans ce prétendu entretien. À l’en croire, il s’agit d’une manœuvre montée de toute pièce par des « individus malintentionnés, manifestement animés d’une farouche volonté de nuire à sa réputation ». Il a affirmé que cette vidéo est réalisée « grâce aux outils de l’intelligence artificielle (IA) ». « Je tiens donc de façon pressante à exprimer un démenti formel contre ce montage grotesque et ignoble, dans lequel ma voix a été clonée par IA et mon image abusivement exploitée », a-t-il indiqué.

Plainte contre X

Ministre d’État, conseiller spécial de la présidence de la République dénonce avec « la dernière énergie ces procédés criminels absolument irresponsables et méprisables ». Il précise que cet acte, au-delà de sa personne, vise à « saper la cohésion au sein du parti RHDP« . « Je tiens enfin à informer que je porterai personnellement plainte contre X auprès des autorités compétentes, afin que les auteurs et complices de ces agissements malveillants soient recherchés, arrêtés et traduits devant la justice », a-t-il conclu.