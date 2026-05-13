Côte d’Ivoire : Soumaïla Bredoumy prend la défense de Tidjane Thiam

Ce mercredi 13 mai, le porte-parole du PDCI-RDA, le député Soumaïla Bredoumy, a animé une conférence de presse au siège du parti. Il a abordé des sujets d’actualité, et s’est focalisé sur la situation du président Tidjane Thiam bloqué en Europe depuis plusieurs mois. Le député Soumaïla Bredoumy a pris la défense de Tidjane Thiam, qui est victime de critiques acerbes.

Côte d’Ivoire : Soumaïla Bredoumy répond aux détracteurs de Tidjane Thiam

Porte-parole du PDCI-RDA et proche de Tidjane Thiam, Soumaïla Bredoumy est resté fidèle et loyal. Face à la vague de critiques qui cible l’ancien patron de Credit Suisse, le député dit stop. Ils appellent ceux qui confondent critiques et insultes pour qu’ils arrêtent de s’attaquer à Tidjane Thiam. « Ils n’ont qu’à arrêter d’insulter nos chefs. Au lieu d’insulter Tidjane Thiam, ils n’ont qu’à m’insulter. Qu’a-t-il fait de mal ? C’est un Ivoirien, il a fait de bonnes études. Des gens qui ne sont pas capables de gérer leurs propres familles viennent parler du PDCI-RDA », a-t-il lancé dans un élan de colère.

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Dernièrement, Tidjane Thiam a été au cœur de vives critiques lorsque ses proches ont évoqué des craintes liées à son retour au pays. Dans des analyses critiques, certains ont estimé que Tidjane Thiam est un citoyen comme tout autre et qu’il n’y a aucun besoin de lui garantir de façon spéciale une quelconque sécurité pour son retour à Abidjan.

Pour le député Soumaïla Bredoumy, cette perception des choses défendues par des voix critiques de Thiam est erronée. Il rappelle que l’État a le devoir d’assurer la sécurité de tous les citoyens, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une personnalité comme Tidjane Thiam, ancien ministre et président d’un parti politique majeur.

« Tidjane Thiam n’est pas la base des problèmes du pays »

Soumaïla Bredoumy rappelle que Tidjane Thiam n’est pas à l’origine des difficultés que le pays traverse. Il invite les partisans du pouvoir à s’attaquer aux vrais problèmes des Ivoiriens au lieu de se focaliser sur une entreprise de déstabilisation du PDCI-RDA et de diabolisation de son président Tidjane Thiam.

Si on aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu’il court bien. Nous, on aime Thiam par son intelligence, par sa vocation, par son engagement, par le sacrifice qu’il fait en laissant pleins d’opportunités ailleurs pour vouloir se mettre au service de son pays. Bravo Tidjane Thiam. Soumaila Bredoumy

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Pour le porte-parole du PDCI-RDA, les craintes exprimées quant au retour de Tidjane Thiam sont totalement justifiées. Il rappelle les conditions politico-judiciaires dans lesquelles le président du PDCI-RDA s’est retrouvé hors du pays. Plus inquiétant, Tidjane Thiam aurait été informé par l’un de ses proches que son retour à Abidjan pourrait ne pas bénéficier d’un cadre « sécurisé ».

Réaction du gouvernement

En réponse aux inquiétudes exprimées par le camp de Tidjane Thiam, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le président du PDCI-RDA est un citoyen et « il est libre d’aller et de revenir comme tous ceux qui sont hors du pays« . « Beaucoup d’opposants sont rentrés et ils mènent leurs activités. Certains ont même retrouvé les postes qu’ils avaient abandonnés », a affirmé Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien. Il a ajouté qu’il n’est pas au courant d’un quelconque problème de sécurité qui pourrait empêcher Tidjane Thiam de rentrer au bercail.