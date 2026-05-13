Côte d’Ivoire : une liste de cadres interdits d’accès au congrès du PPA CI

Une longue liste de militants et de cadres déclarés persona non grata au congrès du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA CI). Sous sanctions depuis plusieurs mois, ces militants ne sont pas autorisés à participer au congrès ordinaire prévu du 14 au 15 mai 2026. Cette mesure est prise en attendant les résultats des procédures engagées à l’encontre des concernés par le Conseil de discipline.

Côte d’Ivoire : Stéphane Kipré, Ahoua Don Mello, Blaise Lasm… déclarés persona non grata au congrès du PPA CI

Le PPA CI interdit l’accès à son congrès à certains de ses militants et cadres. Cette décision n’est pas surprenante. Les personnes ciblées par cette interdiction étaient déjà sous sanctions. Sur la liste, on retrouve des noms de cadres comme Ahoua Don Mello, Stéphane Kipré, Blaise Lasm, Ouegnin Georges Armand, Koua Charles-Philipps Kinimo et d’autres.

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Le directeur de la communication du PPA-CI, Ousmane Savané, a précisé que la mesure d’interdiction concerne uniquement les activités relatives au congrès et aux travaux préparatoires. Il a indiqué que le sort des personnes sous sanction n’est pas encore décidé. Au stade actuel du dossier, les mis en cause ne sont pas définitivement exclus du parti. Les instances dirigeantes attendent encore les conclusions des travaux du Conseil de discipline. Selon des indiscrétions, le sujet sera probablement lors des travaux du congrès.

Sanctionnés pour avoir défié le parti

Cette vague de sanctions qui a frappé ces militants est liée à l’élection présidentielle d’octobre 2025 et aux élections législatives de décembre 2025. Ahoua Don Mello est mis à l’écart pour avoir violé la décision du parti de soutenir la candidature unique de Laurent Gbagbo.

Ahoua Don Mello a soumis sa candidature à la Commission électorale indépendante alors que Laurent Gbagbo est présenté comme le seul candidat du PPA CI. Quant à Blaise Lasm et Stéphane Kipré, ils sont tombés en disgrâce avec les instances du PPA CI lorsqu’ils ont décidé de se présenter aux élections législatives de décembre 2025 alors que le parti a indiqué la ligne du boycott.

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Laurent Gbagbo en passe de rempiler à la tête du parti

Alors qu’il a annoncé son ambition de prendre sa retraite politique, Laurent Gbagbo est en passe d’être reconduit à la présidence du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA CI). Sa candidature serait suscitée à l’unanimité par les membres du parti. Il va reprendre les rênes et réorganiser le parti en vue des prochaines échéances électorales.