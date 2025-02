En Côte d’Ivoire, la plateforme financière spécialisée dans les paiements hybrides, Cauridor, a réalisé une levée de fonds importante. Ainsi, elle a obtenu un fonds d’amorçage de 3,5 millions USD, soit environ 2,22 milliards FCFA.

Côte d’Ivoire : Cauridor lève des fonds pour une expansion sur de nouveaux marchés

Basée en Côte d’Ivoire, la plateforme numérique de paiements hybrides Cauridor prévoit une expansion sur de nouveaux marchés. En effet, elle a réussi sa levée de fonds, qui s’élève à 3,5 millions USD. Cependant, cette réussite n’aurait pas été possible sans l’implication de certains investisseurs.

Ainsi, Cauridor a pu lever ces fonds grâce à Oui Capital, avec la participation de Rally Cap, BKR Capital et plusieurs investisseurs providentiels. Cette initiative vise à consolider son infrastructure de paiement tout en favorisant son expansion sur de nouveaux marchés, notamment le Mali et le Nigéria.

Le bien-fondé de Cauridor en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, Cauridor a été fondée pour pallier l’absence d’infrastructures de paiement efficaces en Afrique francophone. Pour y parvenir, elle a adopté une approche hybride en reliant le numérique aux transactions en espèces. Grâce à cette stratégie, la start-up permet des transferts d’argent rapides, des retraits en espèces ainsi que des virements bancaires et vers des portefeuilles mobiles.

De plus, Cauridor n’est pas seulement présente en Côte d’Ivoire, mais aussi dans d’autres pays africains, notamment en Guinée, au Sénégal, en Sierra Leone et au Libéria. Elle facilite les transferts via un réseau de plus de 25 000 agents.

Le cofondateur de Cauridor, Oumar Rafiou Barry, a expliqué la raison de la création de l’entreprise : « Nous avons rapidement identifié l’absence de rails de paiement solides en Afrique francophone, ce qui nous a poussés à bâtir une infrastructure propre pour réduire la fragmentation des paiements », a-t-il déclaré.

Ascension fulgurante de Cauridor en Côte d’Ivoire

Une idée mise en place qui a rapidement porté ses fruits. Ainsi, Cauridor Côte d’Ivoire a enregistré un chiffre d’affaires de 300 millions USD en 2023. Ce chiffre a grimpé de 200 millions USD en 2024, atteignant ainsi un total de 500 millions de dollars (près de 317 milliards FCFA). Une performance qui illustre l’importance de Cauridor dans l’écosystème financier de la région.

Toutefois, la fintech ivoirienne prépare également une levée de fonds en série A et envisage d’intégrer la blockchain pour améliorer ses systèmes de règlement et capitaliser sur l’adoption croissante des stablecoins dans les paiements transfrontaliers en Afrique.