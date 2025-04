La préfecture de Koun-Fao en Côte d’Ivoire a marqué un coup significatif dans la lutte contre la distribution de produits alimentaires impropres à la consommation. Le préfet, Okoubo Marie-Thérèse épouse Okou, a supervisé en personne, lundi 7 avril 2025, l’incinération d’une quantité considérable de produits d’origine animale périmés. Ces denrées avaient été saisies au cours des inspections rigoureuses menées par les services compétents tout au long de l’année 2024.

Cette opération cruciale pour la sécurité sanitaire des populations a été initiée par le directeur départemental du ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRHA) de Koun-Fao, Aké Paul Eric. Ce dernier a rappelé l’importance capitale de cette action, soulignant qu’elle vise à prémunir les habitants contre les risques liés à l’ingestion de produits avariés, potentiellement dangereux pour leur santé.

En effet, les produits incinérés sont le résultat de contrôles inopinés et réguliers effectués par les équipes du MIRHA dans les divers points de vente, allant des boutiques de quartier aux supermarchés du département de Koun-Fao en Côte d’Ivoire. Ces inspections témoignent de la vigilance des autorités locales et de leur engagement à garantir la qualité des aliments proposés aux consommateurs.

Au terme de cette opération, le préfet Okoubo Marie-Thérèse a tenu à saluer l’efficacité et le dévouement dont le directeur départemental et ses agents font preuve dans l’exercice de leurs fonctions, malgré les défis rencontrés sur le terrain. Elle les a vivement encouragés à persévérer dans cette voie, soulignant que leur travail est essentiel pour le bien-être et la santé des populations de Koun-Fao en particulier et celle de côte d’Ivoire en général.