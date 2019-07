Côte d'Ivoire: Vaste recrutement de militaires, voici les conditions

Le Conseil national de sécurité a annoncé le recrutement de 1 000 militaires au compte des Forces armées de Côte d' Ivoire (FACI) et au titre de la classe 2019.

Les FACI accueillent 1 000 militaires

"Le Conseil national de sécurité a autorisé le recrutement de 1 000 personnels au compte des Forces armées de Côte d' Ivoire (FACI) et au titre de la classe 2019, aux conditions et aux modalités du recrutement effectué en 2018 au profit des force spéciales", fait savoir un communiqué émanant du général de division, chef d' état-major, Lassina Doumbia. La note précise que les conditions que devront remplir les potentiels candidats. Il faut notamment être de nationalité ivoirienne; être âgé de 18 à 23 ans maximum à la date du dépôt des dossiers de candidature ; avoir 1,70m minimum; être apte physiquement et mentalement; avoir le niveau de la classe de 4e et être titulaire du CEPE (Certificat d'étude primaire élémentaire) au minimum et n'avoir jamais fait l'objet de condamnation pénale.

Le communiqué mentionne la liste des dossiers à fournir. Les candidats sont priés de déposer l'original de l'extrait d'acte de naissance, l'original du certificat de nationalité, un certificat de scolarité, une photocopie légalisée du diplôme, un casier judiciaire datant de moins de trois mois et un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin militaire au moment du dépôt du dossier de candidature.

Il est important de souligner que le général de division, chef d'état-major général, Lassina Doumbia informe qu'au titre de ce recrutement, une commission spéciale a été mise en place. Elle sera conduite par le chef d'état-major général ou son représentant. La commission comprend neuf membres et un comité technique composé de onze personnes.

La réception des dossiers de candidature et la visite d'aptitude médicale auront lieu du 1er au 15 août 2019 au camp Galliéni. La diffusion de la liste initiale de candidats présélectionnés se fera du 15 au 22 août. Par ailleurs, les candidats seront soumis à une enquête de moralité. La liste définitive des candidats sélectionnés sera publiée le lundi 1er octobre.