La ville de Daloa en Côte d’Ivoire se prépare à accueillir un événement majeur : les festivités décentralisées de la 17ᵉ édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (Femua). Du 18 au 20 avril 2025, cette ville vibrera au rythme de la musique et de la solidarité. Une réunion préparatoire s’est tenue le 7 mars 2025, soulignant l’engagement des autorités locales pour le succès de cet événement.

Préparatifs et ambitions du Femua 2025

Le commissaire général du Femua, A’Salfo, a rencontré le préfet de Daloa, Kouamé Koffi, pour détailler les grandes lignes de l’événement. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les acteurs locaux. « Il est crucial que chacun s’implique pour faire de cette édition un succès retentissant », a-t-il déclaré. Les activités prévues sont variées et ambitieuses. Le volet scientifique se déroulera à l’Université Jean Lorougnon Guédé. Des experts aborderont les thèmes du civisme et de la sécurité routière. Ils sensibiliseront les jeunes à ces enjeux cruciaux.

Le festival proposera un grand tournoi de maracana nocturne. Des équipes de Daloa et des villes environnantes s’affronteront dans une ambiance festive. Un cross populaire rassemblera près de 10 000 participants. Ils parcourront 5 kilomètres dans une ambiance conviviale. Le point culminant sera le grand concert de clôture. Des artistes africains de renom se produiront devant 30 000 spectateurs. Une place de choix sera accordée aux talents locaux. Parmi les artistes annoncés, on retrouve Josey, Kaaris, Himra, Adeba Konan et Latho Crespino.

Engagement social et sécurité

A’Salfo a souligné l’importance des dispositifs de sécurité. « La sécurité est notre priorité pour assurer le bon déroulement de l’événement », a-t-il affirmé. Fidèle à sa mission sociale, le Femua construira une école primaire de six classes à Daloa. La pose de la première pierre aura lieu pendant le festival. Cette initiative renforcera l’accès à l’éducation dans la région. Le préfet de la région a assuré que tout sera mis en œuvre pour garantir le succès de cette édition. Un comité local dédié à l’organisation sera mis en place.