Côte d’Ivoire, les nouvelles infections au VIH ont diminué de 60 % et les décès liés au sida de 71 %. Ces progrès ont été révélés par le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Dimba, lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le mardi 24 septembre 2024.



La Côte d’Ivoire fait reculer le VIH à grande vitesse

Le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Dimba, a annoncé des résultats exceptionnels dans la lutte contre le VIH/sida en Côte d’Ivoire. S’exprimant lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, il a souligné que le pays a « ainsi amorcé sa transition épidémiologique depuis 2018 avec le contrôle de l’épidémie de l’infection à VIH ».



Selon le ministre, la Côte d’Ivoire figure désormais parmi les « 10 pays de la région Afrique de l’Ouest et du Centre avec les plus forts taux de baisse des nouvelles infections, et le premier pays des épidémies les plus importantes de la région à connaître une forte baisse des nouvelles infections ».



En réalité, pour consolider ces acquis et éradiquer le sida à l’horizon 2030, la Côte d’Ivoire met en œuvre des mesures ambitieuses. Le pays s’est engagé à maintenir et à accélérer les investissements, le leadership politique et les réformes nécessaires pour poursuivre cet élan.

Le ministre Pierre Dimba, dans sa déclaration, a rappelé que le peuple ivoirien a contribué à hauteur de 515 837 euros au budget de l’ONUSIDA, soit près de 338 367 258 F CFA, lors de sa participation aux 6e et 7e reconstitutions des ressources du Fonds mondial en 2019 à Lyon et en 2022 à New York.