En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont mis fin aux agissements d’un duo de braqueurs présumés, opérant entre Noé et Abidjan. L’arrestation, qui a été possible grâce à l’opération Épervier 10, et qui a permis la saisie d’une arme factice et d’une tenue militaire, révèle l’audace et la dangerosité de ces individus.

Trafic d’armes factices et usurpation d’identité militaire : 2 suspects arrêtés en Côte d’Ivoire, leurs braquages nocturnes révélés

Selon la police nationale de Côte d’Ivoire, l’opération a débuté le samedi 29 mars 2025, lorsque le commissariat de police mixte de Noé a interpellé Y.B.F.O. dans un hôtel de la ville. En possession d’une arme factice et d’une tenue militaire, il a été remis à la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) d’Aboisso pour approfondir l’enquête.

L’interrogatoire de Y.B.F.O. a permis de révéler son implication dans plusieurs braquages et vols nocturnes à Yopougon. Il a également dénoncé son complice, K.K.J.C., alias JC, qui a été appréhendé le dimanche 30 mars 2025 par une équipe de la BRI à Abidjan.

Un mode opératoire inquiétant

La possession d’une arme factice et d’une tenue militaire laisse supposer que les deux individus utilisaient ces éléments pour se faire passer pour des forces de l’ordre et ainsi faciliter leurs braquages. Cette méthode, particulièrement inquiétante, souligne la dangerosité des suspects. Les deux individus ont été placés à la disposition du parquet pour la suite de la procédure judiciaire. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.