Face à l’urbanisation rapide qui transforme les villes africaines, la Côte d’Ivoire prend une initiative significative. Le pays lance GO’POST, une solution numérique novatrice axée sur la mobilité verte. Cette démarche, fruit d’un partenariat entre l’opérateur national des services postaux ivoirien et la firme chinoise Caftrade, ambitionne de moderniser le transport urbain tout en s’attaquant aux défis environnementaux pressants.

GO’POST : une solution intégrée pour un transport durable en Côte d’Ivoire

Le mardi 8 avril, à Abidjan, un partenariat a été officialisé entre La Poste de Côte d’Ivoire et Caftrade. De cette collaboration est née GO’POST, une plateforme complète de mobilité et de logistique respectueuse de l’environnement.

Cette initiative a été présentée lors d’une cérémonie importante, présidée par le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Ibrahim Konaté. GO’POST combine des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) électriques, un service de livraison express écologique et des outils numériques performants.

« Le lancement de GO’POST illustre la volonté du gouvernement de faire du numérique un levier de modernisation de l’administration, d’inclusion économique et sociale, mais aussi un moteur de croissance pour les jeunes entrepreneures», a souligné Kalil Ibrahim Konaté. Il a ajouté que cette action met en œuvre les directives du président de la République concernant la modernisation de la Poste. L’objectif est de proposer des services qui favorisent l’inclusion numérique, comme le démontre cette initiative ambitieuse.

Le projet GO’POST en Côte d’Ivoire repose sur trois piliers essentiels. Premièrement, il propose un service de transport de personnes assuré par des VTC fonctionnant à l’électricité. Deuxièmement, il met en place une offre de livraison rapide et écologique destinée aux particuliers et aux professionnels.

Troisièmement, la solution intègre un système de paiement mobile qui fonctionne avec différents opérateurs. La phase initiale du projet prévoit le déploiement de cent voitures et deux cents motos électriques. Cette étape précède une expansion à l’échelle nationale pour toucher un public plus large.

Un marché africain du véhicule électrique en plein essor

Cette initiative arrive dans un contexte de transition énergétique et numérique accélérée sur le continent africain. Le marché des véhicules électriques connaît une croissance notable. Selon une étude de Mordor Intelligence, ce marché était estimé à 15,8 milliards de dollars américains en 2024.

Les prévisions indiquent qu’il pourrait atteindre 25,4 milliards de dollars américains d’ici 2029. Ce dynamisme s’explique par une conscience accrue des problèmes environnementaux. Il reflète aussi une volonté d’investir dans des solutions durables et intelligentes, notamment dans le domaine du transport urbain et des services connectés.

Le lancement de GO’POST pourrait avoir des répercussions importantes sur l’économie et la société ivoiriennes. Au-delà de la diminution des émissions polluantes, le projet devrait créer de nouveaux emplois dans le secteur vert. Il devrait également encourager le développement de l’entrepreneuriat numérique.

De plus, l’initiative pourrait renforcer l’inclusion financière grâce à des solutions de paiement mobile accessibles à un grand nombre de personnes. En intégrant la technologie à la mobilité, GO’POST ouvre la voie à un avenir plus résilient, durable et inclusif pour la Côte d’Ivoire.