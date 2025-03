La capitale guinéenne accueillera l’une des figures emblématiques du coupé-décalé, Debordo Leekunfa. La star ivoirienne sera en concert le vendredi 4 avril 2025, pour un concert exceptionnel au Chapiteau By Issa.

Debordo Leekunfa débarque en Guinée : un concert événement prévu le 4 avril 2025

L’artiste ivoirien, Patrick Tanguy Séry Digbeu, alias Debordo Leekunfa, a marqué l’année 2024 avec son hit « Djénèba Djaba », qui a enflammé les plateformes de streaming et cumulé des millions de vues sur YouTube. Son passage à Conakry est très attendu par ses fans, d’autant plus qu’il a récemment intrigué son public en annonçant sur Facebook qu’il venait en Guinée pour « vérifier quelque chose », laissant planer le mystère sur sa venue.

Organisé par Titi Prod, cet événement s’annonce comme un véritable rendez-vous de la musique urbaine et de la danse. Pour rendre cette soirée encore plus mémorable, plusieurs artistes seront de la partie, notamment : Yama Sega, l’étoile montante de la scène guinéenne, Willy Dumbo, célèbre humoriste et chanteur ivoirien et Oualas, artiste ivoirien connu pour ses performances énergiques

Les fans de coupé-décalé et les amateurs de musique festive sont attendus en grand nombre pour une nuit inoubliable !