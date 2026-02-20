Coupe du monde des clubs 2029 : le Maroc grand favori pour organiser le tournoi

Aux de la FIFA, le Maroc s’impose comme l’un des pays favoris pour l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2029.

Coupe du monde des clubs 2029 : le Maroc se rapproche encore plus

Déjà candidat pour accueillir la Coupe du monde des clubs 2029, le Maroc est bien parti pour rafler la mise. En effet, le Royaume et l’Espagne sont les deux grands favoris aux yeux de la FIFA selon les informations de The Guardian ce vendredi 20 février 2026.

Lire aussi : Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire a choisi son camp de base

Si le Maroc et l’Espagne sont déjà en rivalité pour domicilier la finale de la Coupe du Monde 2030, les deux pays dépassent ainsi les États-Unis, derniers hôtes en date du mondial des clubs, et le Brésil, également candidat. Des deux côtés de la Méditerranée, le Mondial des clubs 2029 est perçu comme la répétition ultime avant la Coupe du monde tout court prévue sur leurs sols et au Portugal l’année suivante.

Passé à 32 l’année dernière, le format de la Coupe du monde des clubs 2029 sera élargi à 48 équipes. Fruit d’un accord entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et celui de l’UEFA, Aleksander Ceferin, toujours selon The Guardian. Une décision qui incarne l’apaisement des relations longtemps conflictuelles entre les deux entités.

S’il venait à être désigné hôte pour la Coupe du monde des clubs 2029, ce serait la quatrième fois que le Maroc organiserait le tournoi après 2013, 2014 et 2022. À l’époque, l’ancienne formule concernait sept équipes qui n’étaient autres que les champions continentaux.