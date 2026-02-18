Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire a choisi son camp de base

À moins de cinq mois désormais de la Coupe du Monde 2026, la Côte d’Ivoire a déjà choisi son camp de base pour aux Etats-Unis.

Coupe du Monde 2026 : les Éléphants de la Côte d’Ivoire seront basés au Subaru Park en Philadelphie

Ce mardi 17 février 2026, la ville de Philadelphie et la franchise de Philadelphia Union ont annoncé que la sélection de Côte d’Ivoire installera son quartier général au Subaru Park, l’enceinte du club de Major League Soccer (MLS). Situé à Chester, dans la banlieue de la ville, le stade servira de camp de base officiel aux Éléphants pendant toute la durée de la Coupe du Monde 2026.

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire s’entraîneront également au WSFS Bank Sportsplex, complexe d’entraînement de haut niveau, voisin du stade. Cette infrastructure est reconnue pour la qualité de ses installations et parfaitement adaptée aux exigences du football international. « Accueillir la Côte d’Ivoire sur notre campus est un immense honneur pour le Philadelphia Union et toute notre région », s’est félicité Tim McDermott, président du Philadelphia Union.

Au bord de la rivière Delaware, le Subaru Park s’est imposé ces dernières années comme l’un des stades majeurs de la MLS. Le complexe du Philadelphia Union dispose de terrains d’entraînement ultramodernes, d’installations médicales performantes et d’infrastructures pensées pour optimiser la récupération et la performance.

World Cup prep in Chester 🇨🇮@PhilaUnion Stadium will be home to @FIFCI_tweet during the 2026 FIFA World Cup™.#WeAre26 #WeArePhiladelphia pic.twitter.com/phNTwCwDTK — FIFA World Cup 26 Philadelphia™ (@FWC26Philly) February 17, 2026

La Côte d’Ivoire débutera la Coupe du Monde 2026 avec de solides ambitions sous la direction d’Emerse Faé. Logés dans le groupe E, les Éléphants retrouveront l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao. Philadelphie occupera une place centrale dans leur parcours, puisque la sélection ivoirienne y disputera deux rencontres de la phase de groupes : son premier match prévu le 14 juin contre l’Équateur et le dernier face à Curaçao, entrecoupés par une escapade au Canada, à Toronto, pour le choc face à l’Allemagne.