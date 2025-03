La superstar nigériane Davido partagera la tête d’affiche du Summerjam 2025 avec l’icône jamaïcaine du reggae Vybez Kartel. Le festival, l’un des plus attendus de l’année, se tiendra en Allemagne du 4 au 6 juillet 2025.

Summerjam 2025 : Davido, Vybez Kartel et Beenie Man réunis sur une même scène

Davido foulera la scène un an après que Burna Boy, lauréat d’un Grammy Award, ait été l’un des artistes principaux du festival. Pour cette édition 2025, la programmation promet un mélange explosif de reggae et de dancehall avec des légendes telles que Beenie Man, Morgan Heritage et bien d’autres figures emblématiques du genre.

L’année 2025 a démarré sur les chapeaux de roue pour le quintuple nominé aux Grammy Awards. Il a récemment annoncé la sortie de son nouveau single « Be There Still », attendu pour le 15 mars 2025. Ce titre précédera son cinquième album studio intitulé « 5ive », qui sortira le 18 avril. L’album « 5ive » comptera 17 titres, un format identique à ses quatre précédents opus. Pour faire patienter ses fans, Davido a déjà dévoilé deux singles : « Awuke », en collaboration avec la sensation jamaïcaine du dancehall YG Marley et « Funds », enregistré avec Chike et OdumoduBlvck

Un album riche en collaborations

Dans une annonce sur les réseaux sociaux, Davido a décrit « 5ive » comme un album venant directement du cœur. Il a également confirmé plusieurs featurings marquants, dont une collaboration avec Omah Lay, qui a qualifié leur morceau de « partenariat parfait » lors d’une récente interview. L’artiste Adekunle Gold a également laissé entendre qu’il pourrait figurer en tant qu’invité sur ce nouvel album. Les fans s’attendent à un projet à la hauteur du succès de « Timeless », le quatrième album de Davido.

Davido en lice pour les Headies Awards 2025

Avant de se produire en tête d’affiche au Summerjam Festival en Allemagne, Davido concourra dans six catégories lors de la 17ᵉ édition des Headies Awards. Parmi ces nominations, on retrouve notamment la prestigieuse catégorie Artiste de l’année. L’année 2025 s’annonce donc exceptionnelle pour Davido, entre nouvel album, collaborations explosives et performances sur les plus grandes scènes internationales.