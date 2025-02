La 67e édition des Grammy Awards 2025 s’est déroulée dimanche dernier à la Crypto.com Arena de Los Angeles. Cette cérémonie a été marquée par le sacre de Beyoncé, mais aussi par la reconnaissance de la scène musicale africaine. Retour sur les moments forts de cette soirée exceptionnelle.

Beyoncé bat tous les records au Grammy Awards 2025

La superstar américaine a une fois de plus brillé lors de cette édition. Son album « Cowboy Carter » a été sacré album de l’année, une récompense prestigieuse. Cette victoire permet à Beyoncé de conforter son statut de « reine de la pop ». Elle détient désormais le record du plus grand nombre de nominations aux Grammy Awards, avec un total impressionnant de 99 titres. « C’est un honneur d’être reconnue par mes pairs », a déclaré l’artiste après avoir reçu son prix.

Cette édition a également été historique pour la musique africaine. La Nigériane Temilade Openiyi, plus connue sous le nom de Tems, a remporté le Grammy de la meilleure performance musicale africaine. Sa chanson « Love Me JeJe » a été plébiscitée par le public et les critiques. Tems a ainsi devancé d’autres artistes talentueux comme Yemi Alade, Asake, Chris Brown (avec Davido) et Burna Boy. « Je suis tellement fière de représenter mon pays et de faire briller la musique africaine sur la scène internationale », a confié Tems, visiblement émue.

La soirée a été riche en émotions, avec des performances mémorables et des discours engagés. De nombreux artistes ont profité de cette tribune pour aborder des sujets de société importants, tels que l’égalité, la diversité et l’environnement. Les Grammy Awards 2025 resteront sans aucun doute gravés dans les annales comme une édition marquante, célébrant la diversité et la richesse de la musique mondiale.

Voici la liste complète des gagnants au Grammy Awards 2025

Album de l’année

André 3000 – Nouveau Soleil Bleu

Beyoncé – Cowboy Carter – GAGNANTE

Sabrina Carpenter – Courte et douce

Charli xcx – Brat

Jacob Collier – Djesse Vol 4

Billie Eilish – Frappe-moi fort et doucement

Chappell Roan – L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest

Taylor Swift – Le Département des poètes torturés

Chanson de l’année

Shaboozey – Une chanson de bar (Tipsy)

Billie Eilish – Les oiseaux du même plumage

Lady Gaga et Bruno Mars – Mourir avec le sourire

Taylor Swift avec Post Malone – Fortnight

Chappell Roan – Bonne chance, bébé !

Kendrick Lamar – Not Like Us – GAGNANT

Sabrina Carpenter – S’il vous plaît, s …

Beyoncé – Texas Hold’Em

Record de l’année

Les Beatles – Autrefois et aujourd’hui

Beyoncé – Texas Hold’Em

Sabrina Carpenter – Expresso

Charli xcx – 360

Billie Eilish – Les oiseaux du même plumage

Kendrick Lamar – Not Like Us – GAGNANT

Chappell Roan – Bonne chance, bébé !

Taylor Swift avec Post Malone – Fortnight

Meilleure performance pop en duo/groupe

Gracie Abrams avec Taylor Swift – Nous.

Beyoncé avec Post Malone – Levi’s Jeans

Charli xcx et Billie Eilish – Devinez

Ariana Grande, Brandy et Monica – Le garçon est à moi

Lady Gaga et Bruno Mars – Die With a Smile – GAGNANT

Meilleur album de pop latine

Anitta – Génération Funk

Luis Fonsi – Le Voyage

Kany García – García

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran – GAGNANT

Kali Uchis – Orchidées

Meilleur nouvel artiste

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan – GAGNANT

Shaboozey

Teddy nage

Meilleur album country

Beyoncé – Cowboy Carter – GAGNANTE

Post Malone – 1 000 milliards de dollars

Kacey Musgraves – Puits plus profond

Chris Stapleton – Plus haut

Lainey Wilson – Le tourbillon

Meilleur album pop vocal

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet – GAGNANTE

Billie Eilish – Frappe-moi fort et doucement

Ariana Grande – Soleil éternel

Chappell Roan – L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest

Taylor Swift – Le Département des poètes torturés

Meilleur album de rap

J Cole – Je pourrais supprimer plus tard

Common et Pete Rock – L’Auditorium, Vol 1

Doechii – Les morsures d’alligator ne guérissent jamais – GAGNANT

Eminem – La Mort De Slim Shady (Coup De Grâce)

Future and Metro Boomin – Nous ne vous faisons pas confiance

Meilleure performance pop solo

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso – GAGNANTE

Charli xcx – Pomme

Billie Eilish – Les oiseaux du même plumage

Chappell Roan – Bonne chance, bébé !

Meilleur album de musique dance/électronique

Charli xcx – Brat – GAGNANTE

Quatre Têt – Trois

Justice – Hyperdrame

Kaytranada – Intemporel

Zedd – Télos

Meilleure performance rock

Les Beatles – Now and Then – GAGNANT

The Black Keys – Beautiful People (Reste en haut)

Green Day – Le rêve américain me tue

Idles – Cheval cadeau

Pearl Jam – Matière noire

Saint Vincent – ??L’homme brisé

Meilleure performance de rap

Cardi B – Enough (Miami)

Common et Pete Rock avec Posdnuos – Quand le soleil brille à nouveau

Doechii – Nissan Altima

Eminem – Houdini

Future et Metro Boomin avec Kendrick Lamar – Like That

GloRilla – Ouais Glo!

Kendrick Lamar – Not Like Us – GAGNANT

Meilleure chanson de rap

Rapsody avec Hit-Boy – Asteroids

¥$ [Kanye West et Ty Dolla $ign] avec Rich the Kid et Playboi Carti – Carnival

Future et Metro Boomin avec Kendrick Lamar – Like That

Kendrick Lamar – Not Like Us – GAGNANT

GloRilla – Ouais Glo!

Meilleur album de musique alternative

Nick Cave & the Bad Seeds – Dieu sauvage

Clairo – Charme

Kim Gordon – Le Collectif

Brittany Howard – Et maintenant ?

Saint-Vincent – ??All Born Screaming – GAGNANT

Meilleure performance solo country

Beyoncé – 16 Carrosses

Jelly Roll – Je ne vais pas bien

Kacey Musgraves – L’architecte

Shaboozey – Une chanson de bar (Tipsy)

Chris Stapleton – Il faut une femme – GAGNANT

Meilleure performance en duo/groupe country

Kelsea Ballerini avec Noah Kahan – Les Cowboys pleurent aussi

Beyoncé avec Miley Cyrus – II Most Wanted – GAGNANTE

Frères Osborne – Briser la mine

Dan + Shay – Des maisons plus grandes

Post Malone avec Morgan Wallen – J’ai eu de l’aide

Meilleure performance de rap mélodique

Jordan Adetunji avec Kehlani – Kehlani

Beyoncé avec Linda Martell et Shaboozey – Spaghettii

Future et Metro Boomin avec The Weeknd – On ne te fait toujours pas confiance

Latto – Grosse Maman

Rapsodie avec Erykah Badu – GAGNANT

Meilleur enregistrement de dance pop

Bière Madison – Fais de toi la mienne

Charli xcx – Von Dutch – GAGNANT

Billie Eilish – L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)

Ariana Grande – Oui, et ?

Troye Sivan – Je me suis lancé

Meilleur enregistrement dance/électronique

Divulgation – Elle est partie, dansez

Four Tet – Aimé

Encore Fred… et Baby Keem – Leavemealone

Justice et Tame Impala – Neverender – GAGNANT

Kaytranada avec Childish Gambino – Witchy

Meilleure performance R&B

Jhené Aiko – Guidance

Chris Brown – Résidus

Coco Jones – On y va (Oh oh)

Muni Long – Made for Me (en direct sur BET) – GAGNANT

SZA – Saturn

Meilleure performance R&B traditionnelle

Marsha Ambrosius – Mouillé

Kenyon Dixon – Puis-je avoir ce groove

Lalah Hathaway avec Michael McDonald – No Lie

Muni Long – Fais-moi oublier

Lucky Daye – C’est toi – GAGNANT

Meilleur album de comédie

Ricky Gervais – Armageddon

Dave Chappelle – Le Rêveur – GAGNANT

Jim Gaffigan – Le prisonnier

Nikki Glaser – Un jour tu mourras

Trevor Noah – Où étais-je

Meilleure chanson R&B

Kehlani – Après les heures de travail

Tems – Brûlure

Coco Jones – On y va (Oh oh)

Muni Long – Il m’a ruiné

SZA – Saturne – GAGNANT

Meilleure performance de musique alternative

Cage the Elephant – Pilule néon

Nick Cave & the Bad Seeds – Le chant du lac

Fontaines DC – Starburster

Kim Gordon – Au revoir

St Vincent – ??Puces – GAGNANT

Meilleur album de musique mondial

Matt B avec le Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II – GAGNANT

Ciro Hurtado – Paysages

Rema – Il

Antonio Rey – Histoires du flamenco

Tems – Né dans la nature

Meilleur livre audio, narration et enregistrement de contes

Artistes divers ; Guy Oldfield, producteur – All You Need Is Love : Les Beatles dans leurs propres mots

George Clinton – … et ton cul suivra

Dolly Parton – Derrière les coutures : ma vie en strass

Jimmy Carter – Les derniers dimanches dans les plaines : une célébration du centenaire – GAGNANT

Barbra Streisand – Mon nom est Barbra

Meilleure chanson country

Kacey Musgraves – L’architecte – GAGNANTE

Shaboozey – Une chanson de bar (Tipsy)

Jelly Roll – Je ne vais pas bien

Post Malone avec Morgan Wallen – J’ai eu de l’aide

Beyoncé – Texas Hold’Em

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels

Luke Combs – Ain’t No Love in Oklahoma de Twisters : l’album

‘N Sync et Justin Timberlake – Better Place de Trolls Band Together

Olivia Rodrigo – Can’t Catch Me Now de Hunger Games : La Ballade de

Oiseaux chanteurs et serpents

Jon Batiste – It Never Went Away de l’American Symphony – GAGNANT

Barbra Streisand – L’amour survivra du tatoueur d’Auschwitz

Meilleur album de musique mexicaine (y compris Tejano)

Chiquis – Diamants

Carín León – Boca Chueca, Vol 1 – GAGNANT

Peso Pluma – Exodo

Jessi Uribe – De Lejitos

Auteur-compositeur de l’année, non-classique

Jessi Alexandre

Amy Allen – GAGNANTE

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Producteur de l’année, non classique

Alissia

Dernst « D’Mile » Émile II

Ian Fitchuk

Moutarde

Daniel Nigro – GAGNANT

Meilleur album de théâtre musical

Hell’s Kitchen – GAGNANT

Nous roulons joyeusement

Le cahier

Les étrangers

Suffisance

Le sorcier

Meilleur album de R&B progressif

Avery*Sunshine – Je suis ravie de vous connaître – GAGNANTE – ex-aequo

Durand Bernarr – En route

Childish Gambino – Bando Stone et le Nouveau Monde

Kehlani – Crash

NxWorries (Anderson .Paak et Knxwledge) – Pourquoi Seigneur ? – GAGNANT – ex-aequo

Meilleur album R&B

Chris Brown – 11:11 (Deluxe) – GAGNANT

Lalah Hathaway – Vantablack

Muni Long – La vengeance

Lucky Daye – Algorithme

Usher – Le retour à la maison

Meilleur album folk

Quatuor américain patchwork – Quatuor américain patchwork

Madi Diaz – Une foi étrange

Adrianne Lenker – Un avenir radieux

Aoife O’Donovan – Tous mes amis

Gillian Welch et David Rawlings – Woodland – GAGNANT

Meilleur album de musique urbaine

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan – GAGNANT

Jeune Miko – Att.

Meilleure performance du métal

Gojira, Marina Viotti et Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – GAGNANT

Judas Priest – Couronne de cornes

Knocked Loose avec Poppy – Suffocate

Metallica – Suicide hurlant

Spiritbox – Porte de cave

Meilleure performance musicale africaine

Yemi Alade – Demain

Asake et Wizkid – MMS

Chris Brown avec Davido et Lojay – Sensationnel

Burna Boy – Plus haut

Tems – Love Me JeJe – GAGNANT

Meilleure chanson rock

The Black Keys – Beautiful People (Reste en haut)

Saint-Vincent – ??Broken Man – GAGNANT

Pearl Jam – Matière noire

Journée verte – Dilemme

Idles – Cheval cadeau

Meilleur album de rock

Les Corbeaux Noirs – Les Salauds du Bonheur

Fontaines DC – Romance

Journée verte – Les sauveurs

Au ralenti – Tankk

Pearl Jam – Matière noire

Les Rolling Stones – Hackney Diamonds – GAGNANT

Jack White – Sans nom