David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, a tenu à féliciter sa collègue Tems après sa victoire aux 67ᵉ Grammy Awards. La chanteuse nigériane a remporté le prix de la Meilleure performance musicale africaine, s’imposant face à des artistes de renom comme Yemi Alade, Asake, Burna Boy et Davido lui-même.

Davido félicite Tems après son sacre aux Grammy Awards

Sur ses réseaux sociaux dans la nuit de dimanche à lundi, Davido a adressé un message plein de fierté à Tems, saluant son talent et sa victoire face à une concurrence redoutable. La chanteuse a en effet décroché ce Grammy grâce à son tube à succès « Love Me Jeje », marquant ainsi sa deuxième victoire aux Grammy Awards. Elle avait déjà été récompensée en 2023 pour sa contribution au hit mondial de Future, « Wait For U », en collaboration avec Drake.

Dans son message, Davido n’a pas manqué d’humour et de fierté, écrivant : « Félicitations à mon unique fils ! #ChrisBrown ! Et à la reine @temsbaby, nous sommes fiers de toi ! »

https://twitter.com/davido/status/1886200686443958288

La cérémonie des 67ᵉ Grammy Awards s’est déroulée ce dimanche 2 février 2025 à la Crypto.com Arena de Los Angeles, un événement marqué par les performances de stars et des moments inoubliables.