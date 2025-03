Joeboy, véritable star de l’afrobeat, s’est imposé sur la scène musicale nigériane grâce à des hits comme « Sip Alcohol » en 2021. Aujourd’hui, à 27 ans, il fait partie des artistes les plus écoutés et respectés de l’industrie. Pourtant, son ascension fulgurante n’aurait pas été la même sans une rencontre décisive. Celle entre lui et Wizkid.

Joeboy révèle comment Wizkid a changé sa carrière : « Il m’a propulsé »

Dans une récente interview, Joeboy a révélé que c’est Wizkid qui a joué un rôle clé dans son succès, lui offrant une opportunité qui a tout changé. Avant de croiser la route de Big Wiz, Joeboy peinait à se faire une place dans l’industrie musicale. Sa percée a eu lieu lorsque Wizkid l’a introduit à des acteurs influents du milieu, lui ouvrant ainsi les portes du succès. « Quand j’ai rencontré Wizkid, j’ai su que j’allais exploser. C’était le signe dont j’avais besoin », a confié Joeboy lors de son entretien.

En plus de lui avoir offert cette précieuse exposition, Wizkid incarne pour lui un modèle à suivre pour la nouvelle génération d’artistes afrobeat. Joeboy ne cache pas son admiration pour la star de « Ojuelegba », soulignant son impact positif sur les jeunes talents : « Ce que j’aime chez Wizkid, c’est qu’il rappelle aux jeunes artistes qu’on peut être jeune et faire partie des plus grands », a-t-il ajouté.

Comme de nombreux artistes avant lui, Joeboy doit une grande partie de sa réussite à Wizkid. Sa trajectoire illustre parfaitement l’influence majeure de Big Wiz dans l’industrie musicale nigériane. Avec un tel parrainage, l’avenir s’annonce encore plus brillant pour Joeboy !