Headies Music Awards: Wizkid tombeur de Tiwa Savage et Simi

Headies Music Awards - Wizkid, Fireboy DML, Joeboy, Niniola, Master KG et bien d'autres ont remporté les prix Headies édition 2021 au détriment de Davido, Burna Boy ou encore Tiwa Savage.

Headies Music Awards: Fireboy DML rafle 4 prix devant Wizkid

La star nigériane Ayodeji Balogun, plus connue sous le nom de Wizkid, a reçu le prix de meilleur artiste de l’année 2021 aux Headies Music Awards. Fireboy DML, pour sa part, est reparti avec le plus de victoires, quatre prix au total

La cérémonie de remise des prix Headies (Prix Glamour), l'un des prix annuels de musique les plus convoités du Nigéria, a eu lieu dimanche dernier aux Eko Hotels and Suites à Lagos, au Nigéria. Wizkid, Joeboy, Master KG, Bad Boy Timz et d'autres stars nigérianes ont remporté des lauriers.

Le prix du « Meilleur enregistrement de l’année » est revenu à Brymo. « 1 Milli » de Davido par le réalisateur K, a été désigné « Meilleur vidéoclip de l’année », tandis que le « Meilleur single rap » a été décerné à Bop Daddy feat. MS Banques pour la chanson « Falz ». « Meilleure performance vocale femme » a été attribué à Niniola pour son moreau « Addicted » et celle de la « Meilleure performance vocale homme » est revenu à Praiz pour son single « Under The Sky ».

Liste complète des lauréats aux Headies Music Awards

Meilleur single R&B

Fireboy DML

Meilleur enregistrement de l'année

Brymo

Meilleur vidéoclip de l'année

1 Milli - Davido par le réalisateur K

Producteur de l'année

Pheelz - Billionaire par Teni

Meilleure performance vocale (femme)

Niniola - Accro

Meilleure performance vocale (homme)

Praiz - Sous le ciel

Meilleur artiste de street hop

Mayorkun - Geng

Rookie de l'année

Bad Boy Tims - MJ

Meilleur single pop

Personne - DJ Neptune feat Joe Boy et Mr Eazi

Meilleur Collaboration

Ladipoe et Simi - Vous connaissez

Meilleure chanson alternative

Moelogo - je me demande

Meilleur single rap

Falz - Bop Daddy feat. MS Banques

Meilleur album R&B

Fireboy DML - Larmes, rires et chair de poule

Meilleur album alternatif

Racines - Les hommes des cavernes (Roots - The Cavemen)

Autres distinctions

Omah -Lay

Prix ​​du choix des téléspectateurs

Wizkid

Auteur-compositeur de l'année

Simi - Duduke

Prix ​​de la meilleure pop

Fireboy - Apollon

Parolier

Ilbliss Goretti - Pays

Prix ​​de reconnaissance d'artiste africain

Maître KG

Révélation Headies

Fireboy DML

Meilleur album rap

Ingénierie de Dieu - AQ

Chanson de l'année

Nobody- DJ Neptune feat. Joeboy and Mr Eazi

Artiste of The Year

Wizkid