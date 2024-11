A la suite des déchets médicaux retrouvés dans une décharge à Akouedo, la justice a interpellé quatre personnes. Trois sont placées sous mandat de dépôt et la quatrième personne est déjà condamnée.

Côte d’Ivoire : 4 personnes épinglées après la découverte de déchets médicaux à Akouedo

Le procureur de la république près le tribunal de première instance d’Abidjan a informé sur l’évolution de l’enquête ouverte sur la découverte de déchets médicaux à Akouedo. Selon les premiers éléments communiqués, les présumés responsables sont déjà aux mains de la justice.

Les sieurs Arnaud G. O., Jean-Claude K.K. et Modeste K., ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour « mise en danger d’autrui et abandon de déchets sanitaires à risque infectieux en dehors des espaces aménagés à cet effet ».

Par ailleurs, le sieur Yaya C, qui a donné l’alerte a été appréhendé et jugé pour diffusion de fausse information. Dans sa publication, il indiquait que c’est 20 nouveau-nés qui ont été retrouvés sans vie. Il a écopé d’une peine de 6 mois de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende.