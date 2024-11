De passage à Lubumbashi ce 16 novembre 2024, le President Congolais a mis fin à la rumeur qui circulait depuis quelques jours dans le pays. Cette rumeur concernait, la révision constitutionnelle en vue de briguer, un troisième mandat à la tête de la République Démocratique du Congo (RDC).

D’après nos confrères de Radio Okapi qui ont rapporté l’information, il a aussi mis en garde tous ceux qui continueront à propager cette information. « Personne ne changera mon avis sur cette question », a expliqué Félix Tshisekedi. Ainsi poursuit-il, « je mets en garde tous ceux, politiques et autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population ». « Ils seront exposés à des poursuites », a expliqué le President de la République Démocratique du Congo (RDC).

Dans sa cible, le President Congolais pointe du doigt, l’opposition démocratique dans le pays. Selon lui, les propos tenus précédemment dans la ville de Kisagani, « n’avait aucun lien avec un quelconque 3ème mandat », à la tête de la République Démocratique du Congo (RDC). Mais regrette Félix Tshisekedi, « cette fameuse opposition, qui n’a rien à proposer, qui a mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cherche à manipuler la population en disant non, au 3ème mandat » dans le pays. « Qui a parlé du 3ème mandat ? », s’interroge Félix Tshisekedi dont les propos sont rapportés, par Radio Okapi.

Et si le President de la RDC met en garde l’opposition démocratique du pays, c’est pour une raison bien précise. Selon lui, « je ne suis pas venu pour m’éterniser au pouvoir ». C’est pour cette raison explique Félix Tshisekedi, que « tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c’est au bonheur de mes compatriotes et au développement de mon pays ». Parce qu’un jour explique-t-il, au micro de Radio Okapi, « je vais devenir ex-Président et je veux vivre dans mon pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces avec ma famille et mes amis », a indiqué Félix Tshisekedi.

Il faut savoir, que Félix Tshisekedi a été élu pour la première fois en RDC, le 30 décembre 2018. Il a été ensuite réélu le 20 décembre 2023, dans le cadre de son deuxième et dernier mandat selon la Constitution du pays. En RDC, le President de la République est élu pour un mandat de cinq au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour.