A’Salfo a pris récemment la défense d’Himra et de ses fans au micro de la presse ivoirienne.

FEMUA 2025 : A’Salfo répond aux critiques sur le public de Himra

À maintenant quelques jours du lancement du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA), A’Salfo, commissaire général de l’événement, était l’invité d’une émission spéciale ce jeudi sur les ondes de Radio Nostalgie. L’artiste et leader du groupe Magic System en a profité pour aborder plusieurs points clés de l’organisation, notamment les questions de sécurité autour de la prestation très attendue de l’artiste Himra.

Interrogé sur la mobilisation massive que suscite Himra, A’Salfo a tenu à défendre l’artiste et son public, souvent jugé bruyant ou difficile à encadrer : « Himra se produit depuis longtemps en Côte d’Ivoire, toujours devant une foule immense. Mais jamais on n’a entendu dire que ses fans avaient causé des dégâts en Côte d’Ivoire. Ce sont des passionnés, oui, mais des passionnés respectueux. Ce n’est pas un public casseur… »

Par cette déclaration, A’Salfo souhaite apaiser les inquiétudes liées à l’affluence attendue pour Himra au FEMUA 2025. Il rappelle que l’artiste bénéficie d’une solide expérience scénique et que son public, bien que nombreux et enthousiaste, a toujours fait preuve de discipline et de respect.