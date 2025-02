Le Forum des Producteurs Agricoles du Togo (FoPAT 2025 ) revient pour sa deuxième édition. Cet événement crucial pour le secteur agricole togolais se prépare activement. Le gouvernement et les agriculteurs travaillent de concert pour évaluer les réformes en cours et dessiner les stratégies de la campagne 2025-2026.

Bilan et perspectives: les enjeux du FoPAT 2025

Le FoPAT 2025 s’inscrit dans une dynamique de transformation profonde du secteur agricole togolais. Il vise à consolider les acquis de l’édition 2023 et à répondre aux défis persistants. Des concertations locales ont rythmé la préparation de ce forum. Elles ont réuni producteurs et autorités dans plusieurs préfectures du pays. Ces échanges ont permis d’évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés.

Les discussions ont porté sur des thèmes variés. L’amélioration des infrastructures d’irrigation a été au centre des débats. La promotion de la mécanisation agricole a également suscité un vif intérêt. Le soutien au développement de l’élevage a été une autre priorité. L’objectif est clair: intégrer pleinement les producteurs dans l’écosystème agricole. Il s’agit de garantir des résultats concrets pour l’ensemble de la filière.

Bouwassi Datcha, chef de la délégation ministérielle, a souligné l’engagement du Président Faure Gnassingbé. Il a rappelé sa volonté de favoriser l’autonomie des agriculteurs togolais. « Le Président accorde une importance capitale à l’agriculture. Il souhaite que les producteurs soient les acteurs principaux de leur développement », a-t-il déclaré.

Des défis à relever pour une agriculture moderne

Si la campagne 2024-2025 a connu des avancées notables, des défis importants demeurent. Les aléas climatiques continuent de fragiliser les récoltes. L’accès à un accompagnement technique efficace reste une nécessité. L’intégration des petits exploitants dans les filières modernes représente un enjeu crucial. Le FoPAT 2025 doit permettre de trouver des solutions adaptées à ces problématiques.

L’approche participative adoptée pour ce forum est essentielle. Elle permet de mieux cerner les réalités du terrain et d’orienter les politiques agricoles. « Nous voulons construire une agriculture qui réponde aux besoins des producteurs et qui soit adaptée aux spécificités de chaque région », a expliqué un responsable du ministère de l’Agriculture.

Le gouvernement togolais mise sur une transformation structurelle du secteur agricole. Cette ambition s’inscrit dans la feuille de route Togo 2025. Le FoPAT 2025 constitue une étape clé de cette stratégie. Il offre une plateforme de dialogue unique entre agriculteurs et autorités. L’objectif est de construire ensemble une agriculture plus moderne, résiliente et inclusive.

Le Togo aspire à une agriculture durable et compétitive. Le FoPAT 2025 doit permettre de franchir une nouvelle étape dans cette direction. Il s’agit de faire du secteur agricole un moteur de développement économique et social pour le pays.

Le FoPAT 2025 représente un enjeu majeur pour l’agriculture togolaise. Cet événement doit permettre de consolider les acquis, de répondre aux défis et de tracer la voie vers un avenir agricole prometteur pour le Togo.