Le Togo a lancé le Programme d’Investissement Public (PIP) pour la période 2026-2028. Pour son élaboration, le pays prévoit une enveloppe de 540 milliards FCFA. Ce programme a pour objectif d’améliorer le rendement des investissements publics et d’aligner les projets stratégiques sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

PIP, un investissement pour le développement durable au Togo

Togo pour un développement durable Le PIP est un programme qui vise à développer les projets stratégiques figurant sur la feuille de route de l’État en faveur d’un développement durable. Ainsi, le Togo a lancé son PIP 2026-2028, qui «vise à optimiser l’efficacité des investissements publics et à aligner les projets stratégiques sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et les objectifs de développement durable »,informe le site Togo First.

Réunis à Lomé pour le lancement de l’élaboration du PIP, le directeur de cabinet du ministère de la Planification du Développement et de la Coopération a détaillé les réformes profondes du système de programmation et de gestion des investissements publics. La mise en œuvre de ces réformes repose sur des critères stricts de sélection et de hiérarchisation des projets, afin de garantir leur pertinence et leur adéquation avec les contraintes budgétaires.

Par ailleurs, l’État ambitionne de rationaliser les dépenses publiques tout en maximisant leur impact, notamment dans un contexte mondial marqué par des crises économiques et des défis budgétaires.PIP, renforcement du dispositif de suivi au Togo

Étant un processus impliquant la collecte, l’évaluation et la validation rigoureuses des projets, l’État a accordé un délai aux ministères et institutions publiques pour la soumission des rapports de faisabilité, des fiches projets détaillées et des conventions de financement. La date limite de dépôt est fixée au lundi 10 février 2025.

Soulignons que, pour respecter son engagement en matière de déficit budgétaire, fixé à 3 % du PIB, le Togo privilégie désormais les actions à fort impact sur les populations.