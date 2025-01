Francis Ngannou vit la belle vie au Nigéria depuis maintenant quelques jours. Retour sur sa soirée avec Kamaru Usman et Burna Boy.

Burna Boy, Francis Ngannou et Kamaru Usman : les coulisses d’une soirée inoubliable

C’est une soirée pleine de promesses entre Francis Ngannou, Kamaru Usman et Burna Boy. Lorsque Francis Ngannou évoluait encore à l’UFC, il entretenait une amitié solide avec Israel Adesanya et Kamaru Usman. Ces trois athlètes, fiers de leurs racines africaines, célébraient leurs titres de champions simultanés. Aujourd’hui, Ngannou a rejoint le PFL, tandis qu’Usman et Adesanya ont perdu leurs ceintures. Cependant, leur complicité reste intacte, comme en témoignent les récentes images de Ngannou et Usman aux côtés de Burna Boy.

Sur son compte Instagram, Burna Boy, artiste nigérian de renommée mondiale, a partagé une story montrant les deux anciens champions de l’UFC tout sourire. Israel Adesanya a également été mentionné, renforçant l’idée d’une soirée mémorable. Burna Boy a d’ailleurs déclaré : « On sort ce soir », avant d’ajouter qu’il comptait faire dépenser les deux athlètes sans compter. Si Francis Ngannou règne désormais en maître au PFL, l’absence prolongée de Kamaru Usman commence à se faire sentir. Dernièrement, le « Nigerian Nightmare » a refusé des combats en short notice contre Shavkat Rakhmonov et Ian Garry, laissant ses fans dans l’attente d’un retour sur le ring.

Ces dernières heures Ngannou a également partagé les coulisses de la soirée sur ses réseaux sociaux.