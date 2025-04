Au Togo, la fintech Solimi ambitionne de révolutionner le paysage des paiements en ligne avec son application mobile Gnim. Cette initiative locale se positionne comme une alternative crédible aux néobanques internationales, en mettant l’accent sur la simplicité d’utilisation, la sécurité des transactions et un ancrage profond dans l’écosystème togolais. Lancée en 2020 par Matina Gaël Egbidi, Gnim offre aux utilisateurs togolais une gestion numérique complète de leurs finances personnelles et de leurs transactions en ligne, directement depuis leur smartphone.

Gnim : une gestion financière mobile et sécurisée

Développée à Lomé, l’application Gnim propose un compte entièrement digital, accompagné de l’émission instantanée d’une carte Visa virtuelle. Les utilisateurs bénéficient également d’outils avancés pour le suivi de leurs finances, ce qui leur permet de mieux contrôler leurs dépenses. « En quelques clics, l’utilisateur peut créer son compte et gérer ses finances depuis son smartphone », souligne l’entreprise.

L’application intègre des fonctionnalités pratiques telles que la catégorisation automatique des dépenses, la consultation en temps réel du solde disponible et la génération d’historiques financiers détaillés, offrant ainsi une visibilité accrue sur les flux monétaires.

Gnim facilite également les paiements sécurisés, que ce soit en ligne ou dans les commerces physiques, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive. Les Togolais peuvent régler leurs achats facilement, effectuer des transferts d’argent rapidement et suivre l’évolution de leur budget grâce à la catégorisation des dépenses.

Selon les données du Play Store, l’application a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois sur Android, témoignant d’un intérêt croissant pour cette solution. Solimi a conçu Gnim pour être compatible avec les principaux canaux de paiement utilisés au Togo, visant ainsi à séduire une clientèle jeune et connectée, désireuse d’adopter des solutions numériques modernes et pratiques.

Défis et perspectives dans un marché concurrentiel

L’ambition de Solimi est claire : renforcer l’inclusion financière au Togo tout en diminuant la dépendance aux solutions financières venant de l’étranger. Pour atteindre cet objectif, l’application Gnim mise sur une expérience utilisateur agréable, une interface facile à comprendre et une compatibilité étendue avec les méthodes de paiement locales. Cependant, Solimi doit naviguer dans un marché fintech togolais de plus en plus dynamique et compétitif.

La confiance des utilisateurs, la qualité du service client et la mise en place de partenariats locaux solides seront des facteurs déterminants pour le succès et l’adoption à grande échelle de Gnim. Des acteurs bien établis comme la super application Gozem, ainsi que d’autres marques de technologies financières telles que MiaPay et eGo Transfer, sont déjà présents sur ce marché. Il est donc crucial pour Solimi de proposer une valeur ajoutée distinctive et de construire une relation de confiance durable avec les consommateurs togolais pour s’imposer comme un acteur majeur du paiement numérique dans le pays.