La jeune star du rap ivoirien Himra est sorti du silence concernant l’incident survenu avec les promoteurs de son concert au stade de la BAE de Yopougon.

Himra répond cash aux polémiques sur son concert à Yopougon : « Je respecte mon contrat »

Himra était ce samedi 8 mars 2025 en conférence de presse à Yamoussoukro. La séance entrait dans le cadre de son concert prévu dans la capitale politique le 26 avril prochain. Occasion donc pour les hommes de médias de poser des questions sur l’incident survenu avec les promoteurs du concert du Chetté au stade de la BAE de Yopougon.

Interrogé sur la situation, l’artiste a répondu sans détour : « Pour moi, l’essentiel est de recevoir mon cachet et de venir chanter, même s’il n’y a que deux ou cinq personnes dans la salle. » Himra a insisté sur son professionnalisme et le respect de ses engagements : « Dès l’instant où je signe un contrat, je suis obligé d’être sur scène et de donner mon concert. Ensuite, ce qui se passe avec le promoteur relève soit du professionnalisme, soit de l’amateurisme. »

Avec cette déclaration, Himra veut mettre fin aux spéculations et affirmer sa position. Reste à savoir si cette mise au point suffira à calmer la polémique autour de son dernier concert.