Himra a électrisé le stade de la BAE de Yopougon ce samedi 15 février 2025, lors de son concert « Sauvage 2 ». Une soirée mémorable qui a prouvé, une fois de plus, la puissance de son art et son impact sur le Rap Ivoire.

Himra, Suspect 95, Safarel Obiang… quand le Rap Ivoire brille à Yopougon

Si cette date n’a pas connu la même affluence que l’esplanade du Parc des Expositions, l’énergie et l’ambiance étaient au rendez-vous. Le public a répondu présent et a vibré tout au long de la performance. Arrivé sur scène à 22h15, Himra a ouvert le bal avec « Dohi Tala », son dernier single, provoqué que la danse qui l’accompagne mime un coup franc. Il a ensuite enchaîné avec des titres phares tels que « Coulibaly et Diabaté » et « Démarré ».

L’un des moments forts de la soirée a été la montée sur scène de Tchaïkabo, avec qui Himra était en froid depuis quelque temps. Devant une faute euphorique, les deux artistes ont mis fin à leur différend et fumé le calumet de la paix sur le titre « Démarré ».

Des invités de prestige et un trophée prestigieux

Himra a offert un spectacle riche en émotions en interprétant « Vêtements », « Banger » et « Yorobo Drill Acte 3 », des titres repris en chœur par le public. Il a également reçu le soutien de nombreuses figures de la scène ivoirienne :

Safarel Obiang , figure du Coupé-Décalé

, figure du Adama Bictogo , maire de Yopougon

, maire de Denco , icône du Zouglou , avec qui il a improvisé

, icône du , avec qui il a improvisé Kadja et Suspect 95 , qui ont bouclé la soirée en beauté

Alors qu’il communiait avec ses fans, Ozone Afrik Bamba , surnommé « l’Ancêtre du rap ivoire », est monté sur scène avec une récompense prestigieuse : le prix du Meilleur Album Rap Africain de l’année , attribué à « Jeunes Riche » d’Himra. Fidèle à son franc-parler, Himra a réagi avec humour : « Vous disiez que je ne sais pas chanter ? Voilà que j’ai le prix du meilleur album au Sénégal ! »

Cette nouvelle performance vient encore confirmer l’ascension fulgurante d’Himra dans l’industrie musicale ivoirienne.