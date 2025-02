L’artiste chanteur ivoirien A’Salfo, leader du groupe Magic System a été sélectionné parmi les 140 personnalités africaines honorées vendredi dernier au Burkina Faso. Suite à cette reconnaissance continentale intervenue à Ouagadougou dans le cadre de l’inauguration d’une avenue dédiée à la célébration des talents africains, la « Rue des Étoiles » située sur l’avenue Kwamé Nkrumah, l’artiste a tenu à exprimer sa profonde gratitude pour cette initiative inspirante.

Le Burkina Faso a rendu un hommage mérité à A’Salfo, célèbre artiste ivoirien et lead vocal du groupe Magic System. Cette reconnaissance a fait réagir l’artiste qui s’est dit « infiniment reconnaissant » envers les initiateurs de ce projet. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, il a exprimé sa fierté de figurer parmi les 140 personnalités honorées.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les 140 personnalités du monde culturel, sportif, économique et littéraire, honorées à l’occasion », d’abord fait savoir A’Salfo avant de saluer également « l’ingénieuse initiative qui permet d’immortaliser les acteurs culturels du continent, dont les œuvres continuent d’inspirer des générations ».

En effet, cette initiative vise à rendre hommage à 140 personnalités africaines ayant marqué de leur empreinte les domaines culturel, sportif, économique et littéraire. Parmi ces dernières, on peut noter des légendes du football africain telles que Didier Drogba (Côte d’Ivoire), Samuel Eto’o (Cameroun), Sadio Mané (Sénégal) et Moumouni Dagano (Burkina Faso), ainsi que d’autres figures emblématiques de la culture, dont l’artiste ivoirien A’Salfo.

Un projet pour inspirer les générations futures

Ce projet, conçu pour saluer la contribution d’acteurs majeurs du continent africain, a pour ambition d’immortaliser l’héritage de ces figures emblématiques, dont les œuvres continuent d’inspirer les générations actuelles et futures.

L’inauguration de la « Rue des Étoiles » est une manière pour le peuple burkinabè avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré, de valoriser le patrimoine culturel africain et de reconnaitre les talents qui ont porté haut les couleurs du continent sur la scène internationale.