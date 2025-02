L’intelligence artificielle (IA), issue du numérique, est désormais au cœur du développement mondial et, en particulier, de celui des nations. Afin d’en améliorer la compréhension et l’utilisation, un sommet de deux jours, intitulé Sommet pour l’action de l’Intelligence Artificielle, est prévu les 10 et 11 février 2025 au Grand Palais à Paris. Cet événement a pour objectif d’explorer les avancées et les défis liant à cette intelligence à l’échelle mondiale et de renforcer la coopération entre les différents acteurs concernés.

IA : un premier sommet pour la gouvernance

L’IA a le potentiel de stimuler la croissance par l’innovation, l’augmentation de la productivité et l’optimisation des processus administratifs, ainsi que dans d’autres domaines tels que l’agriculture, l’économie ou encore l’éducation. Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, des réflexions régulières sur son amélioration sont nécessaires.

C’est dans cette optique qu’un sommet de discussion est organisé. Il réunira des acteurs majeurs du domaine, notamment des représentants des gouvernements, des entreprises, des chercheurs, des artistes, des membres de la société civile et des journalistes. Plusieurs thématiques seront abordées afin d’améliorer sa performance et son impact.

Deux jours de réflexion pour peaufiner le potentiel de l’IA

Ce premier sommet se déroulera sur deux jours. Le premier jour sera consacré à des conférences, des tables rondes et des présentations mettant en avant les solutions et opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Ce sera une occasion unique pour les différents acteurs de confronter leurs idées, de partager leurs visions et expériences, et d’échanger sur les perspectives d’évolution de l’Inteleigence Artificielle dans divers secteurs.

Le deuxième jour se tiendra une session plénière réunissant des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des personnalités internationales. Ils discuteront des actions communes à mettre en place pour réguler et promouvoir l’Intelligence Artificielle de manière responsable et inclusive.

À l’issue de ce sommet, l’intelligence artificielle pourrait bénéficier d’améliorations visant à accroître ses capacités et à favoriser son développement dans divers secteurs.