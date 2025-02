Cela fait maintenant plusieurs années qu’une rumeur persistante laisse entendre qu’un conflit oppose les artistes ivoiriens Ismaël Isaac et Gadji Céli, et ce, à cause d’une femme. Face à ces allégations, Ismaël Isaac a finalement décidé de rétablir la vérité lors d’une récente intervention sur Life Radio.

Ismaël Isaac dément : « Jamais eu d’histoire de femme avec Gadji Céli »

Interrogé sur cette supposée rivalité, Ismaël Isaac, icône du reggae ivoirien, a été catégorique : « Il n’y a jamais eu d’histoire de femme entre Gadji Céli et moi », a-t-il affirmé avec assurance. Selon lui, cette rumeur serait née d’une simple coïncidence musicale. En effet, à l’époque, la sortie du titre « Torpilleur » de Gadji Céli a coïncidé avec celle de « Elle m’a dragué », un morceau signé Ismaël Isaac. Cette simultanéité a semé le doute dans l’esprit du public, certains y voyant une réponse implicite d’un artiste à l’autre.

Ismaël Isaac a également tenu à clarifier la situation : cette coïncidence relevait plutôt d’une stratégie musicale inspirée des pratiques américaines.

« Nous avons simplement adopté un système à l’américaine, et les deux chansons ont connu un immense succès », a-t-il expliqué. Ainsi, loin d’un conflit sentimental, cette situation aurait en réalité contribué à booster la popularité des deux morceaux auprès du public.