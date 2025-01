Dans un post datant de ce lundi 6 janvier 2025, la légende du reggae ivorien, Alpha Blondy, a lâché de très grosses révélations. C’est notamment à propos des débuts du reggae en Afrique.

Le reggae africain est né dans la douleur : les révélations d’Alpha Blondy

Alpha Blondy s’est confié dans un message poignant publié ce lundi 6 janvier 2025. Le légendaire chanteur de reggae ivoirien a évoqué les débuts tumultueux du mouvement rastafari en Côte d’Ivoire, à une époque où les rastas étaient systématiquement assimilés à des drogués. Ces « hippies des tropiques » étaient alors une cible privilégiée des forces de l’ordre, notamment lors des rafles et des opérations coup de poing.

« Je suis un survivant…. je ne compte pas le nombre de fois où j’ai été arrêté, battu, humilié… et je pense à tous mes amis rastas de Cocody qui sont morts victimes de la répression, généralement « suicidés » par le feu ou par pendaison, pour pouvoir mettre tout cela sur le compte de la « drogue ». Il suffisait de porter un bonnet rasta pour être incarcéré. Ceux qui portaient des dreadlocks, on les embarquait de nuit, et d’abord on les rasait avec un tesson de bouteille. Beaucoup ont « disparu ». Le reggae africain est né dans la douleur. », a confié Alpha Blondy sur sa page Facebook.

Un témoignage vibrant qui vient rappeller que le reggae africain est né dans la douleur. Et pour Alpha Blondy, il est essentiel que les jeunes générations comprennent cette histoire et respectent leurs aînés : « A un de ces jeunes rastas qui me critiquent je dis : « toi qui ne sais pas que pour t’enfanter il a fallu une césarienne, si tu avais connu les douleurs de mon accouchement, tu me témoignerais bien plus de respect. » Devoir de mémoire parce qu’on vient de loin…. »