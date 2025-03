Hauwa Mohammed, alias Jaruma, célèbre vendeuse controversée d’aphrodisiaques nigériane, a récemment jeté son dévolu sur Adedeji Adeleke, le père milliardaire du chanteur Davido.

Jaruma à la conquête du père de Davido : « Il a besoin de moi ! »

Dans une vidéo postée sur TikTok , devenue virale et largement commentée, Jaruma a exprimé son admiration pour l’homme d’affaires et a déclaré qu’il avait besoin d’une femme plus jeune comme elle pour prendre soin de lui. Exhortant Adedeji Adeleke à lui ouvrir son cœur, la vendeuse de Kayanmata a promis de combler le vide laissé par la disparition de son épouse et d’être la femme idéale à ses côtés.

Sous-titrant sa publication, Jaruma a écrit : « Le seul homme que je veux, c’est ADEDEJI ADELEKE, car avec son âge, il a besoin d’une femme FORTE et plus jeune pour prendre soin de lui, l’HYDRATER et lui apporter ses 5 nutriments quotidiens… Il est CÉLIBATAIRE. »

Cette déclaration audacieuse fait le buzz sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Reste à savoir si le milliardaire prêtera attention à cet appel surprenant.