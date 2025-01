Dans une récente sortie, le chanteur d’Afrobeats Davido a expliqué pourquoi son père, le milliardaire Chief Adedeji Adeleke, est intervenu dans son tout premier contrat d’enregistrement professionnel.

Davido révèle comment son père milliardaire l’a aidé à récupérer ses droits musicaux

Davido a révélé qu’il avait signé un contrat avec le label Black Diamond en 2011. Mais, après avoir visionné un teaser de la vidéo de sa chanson à succès « Dami Duro », son père a décidé de racheter le contrat. L’objectif : permettre à Davido de récupérer les droits maîtres de ses morceaux.

Davido a partagé cette anecdote en réponse à une publication de son ancien patron de label, Tosin Ashafa. Ce dernier, dans le cadre d’une tendance sur X (anciennement Twitter) intitulée « Mon fait musical le plus aléatoire », a raconté comment il avait signé Davido à ses débuts et comment le père de ce dernier avait réagi. Ashafa a tweeté : « J’ai signé Davido pour son premier contrat officiel sous les promotions Black Diamond avec Cecil Hammond et un autre partenaire silencieux. Nous avons engagé Godwin Tom comme manager. Le Dr Adeleke, réalisant que David était déterminé à réussir dans la musique, a décidé de nous racheter. »

Pourquoi le père de Davido est intervenu dans son premier contrat musical 3

En republiant ce tweet, Davido a répondu avec respect : « Je vous suis reconnaissant de m’avoir laissé partir ! Sachez que vous avez joué un rôle dans quelque chose qui s’est révélé phénoménal ! »