Grande légende des Super Eagles du Nigeria, Austin Jay-Jay Okocha, s’est récemment exprimée sur sa décision de décliner des offres de grands clubs européens au cours de sa carrière de footballeur.

Jay-Jay Okocha cash : « Les grands clubs ne payaient pas assez bien les Africains »

Dans une interview accordée à Arise TV, l’ancien international nigérian a expliqué que les contrats proposés par ces clubs prestigieux n’étaient tout simplement pas assez lucratifs. « Il n’était pas facile pour un joueur africain d’évoluer dans les grands clubs, car ils ne proposaient pas de gros salaires. Lorsqu’ils vous offraient un contrat, la rémunération était faible, car ils considéraient cela comme une faveur. », s’est-il expliqué.

Connu pour son style de jeu spectaculaire et sa technique impressionnante, Okocha a privilégié les clubs qui reconnaissaient sa valeur et lui offraient une meilleure rémunération. Sa carrière l’a mené dans plusieurs championnats, passant par Francfort, Fenerbahçe, le Paris Saint-Germain, Bolton Wanderers, Qatar SC et Hull City, avant de prendre sa retraite en 2008.

« J’ai dû refuser des offres de grands clubs pour des raisons salariales. » Cependant, il reconnaît que les choses ont évolué depuis son époque : « Aujourd’hui, les joueurs africains et nigérians obtiennent de meilleurs contrats à l’étranger. »

L’ancien capitaine des Super Eagles, qui compte 73 sélections et 14 buts, reste une icône du football africain et une source d’inspiration pour de nombreuses générations.