Koffi Olomidé, légende vivante de la musique africaine, fait de nouveau parler de lui avec une déclaration qui risque de diviser.

Koffi Olomidé tacle les vues YouTube : « Ce qui compte, c’est la playlist du cœur »

Alors que l’industrie musicale est de plus en plus tournée vers les chiffres et les tendances digitales, le « Grand Mopao » a tenu à remettre les pendules à l’heure, quitte à froisser certains artistes, notamment en Côte d’Ivoire. « Le plus important pour moi, ce ne sont pas les vues sur YouTube, car avec les vues, on peut tricher. Ce qui compte, c’est la playlist qu’il y a dans le cœur des gens », a affirmé la star congolaise. Un message fort dans une époque où de nombreux artistes, notamment en Afrique de l’Ouest, se battent pour atteindre des records de vues et de streams.

En Côte d’Ivoire, où le coupé-décalé et l’afrobeat connaissent un essor fulgurant, les artistes misent énormément sur leur présence numérique pour asseoir leur notoriété. Certains considèrent YouTube comme un véritable baromètre de succès, tandis que d’autres s’efforcent de créer des hits intemporels.

La déclaration de Koffi Olomidé pourrait ainsi être perçue comme une critique de cette nouvelle génération d’artistes obsédée par les chiffres. Pourtant, le « Quadra Koraman » insiste sur un principe simple : « Il n’y a pas un Africain qui n’a pas un bout de Koffi en lui. Quand une chanson est belle, elle reste dans la mémoire des gens. »