En pleine préparation pour son concert du 19 juillet 2025 à l’Hippodrome de Paris-Vincennes, Koffi Olomide a tenu une conférence de presse récemment à Paris, dans le 8ᵉ arrondissement.

Après 15 ans d’absence, Koffi Olomide annonce un concert exceptionnel à Paris

Après 15 ans d’absence sur les scènes européennes, la légende de la musique africaine a levé le voile sur les raisons de son éloignement des salles de concert françaises. Ses démêlés judiciaires l’avaient tenu éloigné du public occidental ces dernières années. Désormais, blanchi de toutes accusations depuis le 13 décembre 2024, il s’apprête à retrouver son public dans un lieu mythique : l’Hippodrome de Paris-Vincennes. Il promet une date inoubliable pour ses fans, qu’il appelle affectueusement la « famille Tchatcho ».

« Ce concert sera pour moi un moment de délivrance et de gratitude envers les fidèles mélomanes qui m’ont soutenu tout au long de ces années. C’est le rendez-vous incontournable de l’Afrique, le 19 juillet. Le concert aura lieu quelques jours après mon anniversaire, et ceux qui seront présents découvriront un peu de mon cœur dans chaque chanson. », a confié Koffi Olomide.

Connu pour ses spectacles flamboyants et ses chorégraphies légendaires, Koffi Olomide voit grand. Il devient le premier artiste d’Afrique noire à se produire à l’Hippodrome de Paris-Vincennes, un lieu qui a accueilli des icônes telles que Michael Jackson, Elton John et Johnny Hallyday. Avec une capacité de plus de 80 000 spectateurs, cet événement s’annonce comme un moment historique pour la musique africaine.

Lors de cette conférence, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la situation dans l’Est de la République démocratique du Congo. Le chanteur en a profité pour évoquer la sortie de son single « Goma », un titre engagé dans lequel il exprime son soutien aux habitants de cette ville meurtrie par le conflit. Il appelle à plus de courage et de résilience pour le peuple congolais et son armée. Koffi Olomide a promis un spectacle grandiose, marqué par la présence de Cindy le Cœur, du Quartier Latin International, ainsi que plusieurs invités de prestige, dont deux artistes de la République du Congo, qui seront révélés prochainement.