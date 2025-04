La Guinée-Bissau rejoint officiellement la liste des pays africains ayant approuvé le service Internet par satellite Starlink, développé par SpaceX. Ceci, après son adoption en Somalie. Avec cette technologie, le pays compte combler les importantes lacunes en matière de connectivité, notamment dans les zones reculées. Cette décision s’inscrit dans une dynamique continentale d’élargissement de l’accès au numérique et renforce la présence croissante de Starlink en Afrique.

La Guinée-Bissau adopte Starlink pour l’Internet

La Guinée-Bissau vient d’approuver l’installation du service Internet par satellite Starlink, propriété de SpaceX et dirigé par Elon Musk. Cette décision marque une avancée significative pour le pays, qui devient le 20e marché africain à bénéficier de cette technologie. L’annonce a été faite le 10 avril 2025 par Bamba Kote, président du conseil d’administration de l’Autorité de régulation des télécommunications (ARN). Une annonce faite lors de l’ouverture de la 22e Assemblée générale des régulateurs des télécommunications de l’Afrique de l’Ouest à Bissau.

Starlink, qui avait obtenu une licence provisoire en décembre 2024, a désormais reçu l’autorisation complète pour opérer en Guinée-Bissau. L’entreprise finalise les démarches avant un lancement officiel à grande échelle.Actuellement, environ 67,5 % des habitants du pays n’ont pas accès à Internet. Jusqu’ici, la couverture reposait principalement sur Orange et Telecel (anciennement MTN), connectés via la fibre depuis le Sénégal et la Guinée-Conakry. Malgré cela, les coupures de service restent fréquentes.

En 2025, Starlink a accéléré son expansion en Afrique, la Guinée-Bissau devenant le cinquième pays à approuver le service en seulement quatre mois. Début avril, le Lesotho a également accordé une licence de 10 ans à Starlink, malgré des droits d’exportation élevés vers les États-Unis. Depuis son lancement au Nigeria en janvier 2023, Starlink est désormais présent dans au moins 18 pays africains, dont la Somalie, le Niger et le Libéria.

Pour les habitants de la Guinée-Bissau, cette avancée représente une opportunité de surmonter les obstacles liés à l’accès à Internet, ouvrant ainsi la voie à une participation accrue à l’économie numérique mondiale.