Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont annoncé une initiative conjointe pour améliorer l’accès au logement social. Les pays ont entamé des concertations en vue d’harmoniser leurs politiques d’urbanisme et de créer un fonds commun dédié au logement social.

Logement social : les pays de l’AES s’engagent pour un fonds commun

Cette annonce a été faite par le ministre nigérien de l’Urbanisme et de l’Habitat, Salissou Sahirou Adamou, lors d’une visite au Burkina Faso. Le ministre a rencontré le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour discuter de cette proposition.

« Nous discutons des politiques et des différentes expériences que nous avons chacun dans nos pays en vue de les harmoniser pour créer un cadre de vie décent pour les citoyens de nos États confédérés », a déclaré ministre nigérien de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Cette initiative vise à mutualiser les ressources et les expertises des trois pays pour développer des programmes de logement social plus efficaces. Le fonds commun permettra de financer la construction de logements abordables pour les populations les plus défavorisées au sein de la Confédération AES.

Cette annonce intervient à quelques jours de l’ouverture des « 72h de l’urbaniste », un événement organisé par l’Ordre des urbanistes du Burkina (OUB) sur le thème : « Développement urbain durable en Afrique : le rôle de l’urbaniste en temps de crise ». Cette activité aura lieu du 20 au 22 février au pays des hommes intègres.

Les pays de l’AES semblent déterminés à renforcer leur coopération dans tous les domaines, y compris celui du logement. Cette initiative pourrait avoir un impact significatif sur les conditions de vie des populations et contribuer à réduire la pauvreté dans la région.