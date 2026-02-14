© Le Bénin lance Amazone Airlines

Au Bénin, une nouvelle compagnie s’annonce dans les airs. Il s’agit de la compagnie Amazone Airlines qui vient d’obtenir son permis d’exploitation. Elle est désormais officiellement autorisée par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) à opérer au Bénin.

Bénin : Amazone Airlines obtient son permis d’exploitation

Amazone Airlines débarque dans le paysage du transport aérien au Bénin. La compagnie aérienne qui vise des lignes intérieures (Parakou, Natitingou, Pendjari) et la sous-région a désormais son permis d’exploitation. Pour Lambert Loko, directeur général de la compagnie, l’obtention de ce permis est « l’aboutissement d’un processus exigeant, fruit de plusieurs mois de travail rigoureux et de collaboration étroite avec les autorités de régulation ». Il a dit sa gratitude vis-à-vis de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) qui a conduit de bout en bout le processus sur le plan technique et administratif.

Pour parvenir à cette certification, Amazone Airlines a assuré une conformité avec les procédures opérationnelles, le recrutement d’un personnel navigant et technique qualifié, la mise en place d’un système de gestion de la sécurité aux normes en vigueur. La compagnie a pris l’engagement de continuer à faire montre de rigueur dans le respect des règles en la matière.

Pour rappel, une visite du président Patrice Talon au Qatar a permis de positionner Amazone Airlines dans un partenariat stratégique avec Qatar Airways. Dans ce partenariat, le Bénin et le Qatar visent une « liaison aérienne directe, susceptible d’accroître l’attractivité économique du Bénin, de stimuler les investissements, le tourisme, le transport de fret et les échanges culturels ».

Les deux pays ont exprimé leur volonté commune de renforcer leur coopération dans le secteur de l'aviation, notamment à travers un partenariat entre leurs compagnies nationales respectives, Qatar Airways et Amazone Airlines.